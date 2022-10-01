Это бесчеловечно: старейшина Сетомаа о ситуации на российской границе

«Я ездил в Койдула и должен признать, что ситуация печальная и невероятнаядля украинцев. На эстонской стороне их ожидают более 20 автобусов разной вместимости, которые готовы перевезти их в Украину или Европу. У меня был разговор с украинцем, который только что пересек границу. Он подтвердил, что перешел ее за двое суток, но сейчас очередь на российском погранпереходе растянулась уже до трех суток», – рассказал Кудре в социальной сети.

Рауль Кудре. Фото: Arvo Meeks

В очереди женщины, дети и старики. «Также я увидел на видео, которое было снято тайно, что украинцы сидят и спят на земле, в пленке и одежде. Были привезены и европоддоны, для того чтобы сидеть, но их было мало. Еды и питья нет, туалета нет, ситуация бесчеловечная», – добавил старейшина.

По словам Кудре, из разговора выяснилось, что всех остальных пропускают в приоритетном порядке, украинцы за людей не считаются, и, по слухам, дан приказ задерживать их на границе как можно дольше: «Есть опасения полного закрытия границы. Люди проехали две-три тысячи километров на автобусах до границы. Что сделало русских бесчеловечными и жестокими? Если бы я мог как-то помочь тем, кто по ту сторону границы, я бы это сделал. Я подумал, что, может быть, сету, живущих в России, можно было бы активизировать, чтобы они хотя бы угостили горячим чаем?»