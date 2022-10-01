Вузы Эстонии принимают участие в ярмарках университетов в Тбилиси и в Баку, предлагая здешней молодежи возможности обучения в Эстонии. Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента образования и молодежи.
Вузы Эстонии рекламируют в Грузии и Азербайджане возможности получения высшего образования
По данным ведомства, больше всего студентов приезжает в Эстонию из Грузии и Азербайджана. В прошлом учебном году в Эстонии по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры обучались 92 студента из Грузии и 199 студентов из Азербайджана.
В области социальных наук наибольшей популярностью пользовалась учебная программа по математической экономике, в области бизнеса и администрирования – учебная программа по управлению инновациями и технологиями, в области ИКТ – программной инженерии, информатики и технологий кибербезопасности.
Кроме того, ежегодно десятки молодых людей из Кавказского региона приезжают учиться по обмену или в организуемые эстонскими вузами летние университеты.
«Мы активно действуем в Грузии уже более десяти лет, а Азербайджан открылся для нас только недавно», – рассказал специалист Департамента образования и молодежи Ээро Лоонурм.
«Опыт тех, кто учился в Эстонии, до сих пор был очень положительным, и когда молодые специалисты возвращаются в Грузию, они, в свою очередь, становятся эстонскими послами образования, которые поощряют своих знакомых и друзей учиться в Эстонии. Эстонское образование, безусловно, является нашим флагманом в Грузии», – добавила посол Эстонии в Грузии Рийна Кальюранд.
«Сотрудничество с Азербайджаном в сфере образования в последние годы активизировалось. Пять эстонских вузов уже подписали соглашения о сотрудничестве или меморандумы о взаимопонимании с азербайджанскими университетами», – сообщил глава бакинского представительства посольства Эстонии в Анкаре Андрей Валентинов.
На проходящих в эти дни в Тбилиси и Баку ярмарках возможности учебы в Эстонии представляют Тартуский университет, Технический университет, Таллиннский университет, Университет естественных наук, Академия авиации и Тартуское высшее медицинское училище.
В пятницу состоялась тбилисская ярмарка, а в воскресенье пройдет ярмарка в Баку. Обе ярмарки ожидают в общей сложности более 3000 посетителей. Организация ярмарок финансируется Европейской комиссией, для которой Грузия и Азербайджан являются важными партнерами по сотрудничеству.