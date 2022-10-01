Вузы Эстонии рекламируют в Грузии и Азербайджане возможности получения высшего образования

По данным ведомства, больше всего студентов приезжает в Эстонию из Грузии и Азербайджана. В прошлом учебном году в Эстонии по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры обучались 92 студента из Грузии и 199 студентов из Азербайджана.

В области социальных наук наибольшей популярностью пользовалась учебная программа по математической экономике, в области бизнеса и администрирования – учебная программа по управлению инновациями и технологиями, в области ИКТ – программной инженерии, информатики и технологий кибербезопасности.

Кроме того, ежегодно десятки молодых людей из Кавказского региона приезжают учиться по обмену или в организуемые эстонскими вузами летние университеты.

«Мы активно действуем в Грузии уже более десяти лет, а Азербайджан открылся для нас только недавно», – рассказал специалист Департамента образования и молодежи Ээро Лоонурм.

«Опыт тех, кто учился в Эстонии, до сих пор был очень положительным, и когда молодые специалисты возвращаются в Грузию, они, в свою очередь, становятся эстонскими послами образования, которые поощряют своих знакомых и друзей учиться в Эстонии. Эстонское образование, безусловно, является нашим флагманом в Грузии», – добавила посол Эстонии в Грузии Рийна Кальюранд.

«Сотрудничество с Азербайджаном в сфере образования в последние годы активизировалось. Пять эстонских вузов уже подписали соглашения о сотрудничестве или меморандумы о взаимопонимании с азербайджанскими университетами», – сообщил глава бакинского представительства посольства Эстонии в Анкаре Андрей Валентинов.

На проходящих в эти дни в Тбилиси и Баку ярмарках возможности учебы в Эстонии представляют Тартуский университет, Технический университет, Таллиннский университет, Университет естественных наук, Академия авиации и Тартуское высшее медицинское училище.