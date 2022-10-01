Галерея ⟩ В Запорожье под обстрел попала гуманитарная колонна: 30 погибших и более 80 пострадавших

По данным на 1 октября, в результате обстрела пострадали 118 человек, из них 30 погибли, передает «РБК-Украина».

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что среди погибших два ребенка. Также погиб мелитопольский волонтер, эвакуировавший сотни людей с оккупированных территорий. Еще один волонтер – в больнице в тяжелом состоянии.

Глава военной администрации Запорожской области Украины Александр Старух вчера заявил, что ракетный удар по колонне машин нанесли утром 30 сентября российские военные.

«Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь», – сообщил он в телеграм-канале.

По данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в общей сложности по Запорожью были выпущены 16 ракет.

Украинские власти Запорожской области объявили 1 октября днем траура по погибшим от обстрела гуманитарной колонны.