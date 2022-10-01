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Галерея ⟩ В Запорожье под обстрел попала гуманитарная колонна: 30 погибших и более 80 пострадавших

rus.postimees.ee
В Запорожье под обстрел попала гуманитарная колонна: 30 погибших и более 80 пострадавших
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Утром 30 сентября на выезде из Запорожья под ракетный обстрел РФ попала гражданская гуманитарная колонна, в результате чего десятки человек погибли и пострадали.

По данным на 1 октября, в результате обстрела пострадали 118 человек, из них 30 погибли, передает «РБК-Украина»

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что среди погибших два ребенка. Также погиб мелитопольский волонтер, эвакуировавший сотни людей с оккупированных территорий. Еще один волонтер – в больнице в тяжелом состоянии.

Глава военной администрации Запорожской области Украины Александр Старух вчера заявил, что ракетный удар по колонне машин нанесли утром 30 сентября российские военные.

«Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь», – сообщил он в телеграм-канале.

По данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в общей сложности по Запорожью были выпущены 16 ракет.

Украинские власти Запорожской области объявили 1 октября днем траура по погибшим от обстрела гуманитарной колонны.

Запорожская область находится под частичной оккупацией с начала российского вторжения в Украину. Город Запорожье остается под контролем украинской армии.

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