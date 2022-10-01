Эстония поможет разминированию территории Украины оборудованием на 300 000 евро

«Мы отвечаем на просьбу Украины о помощи в получении необходимого оборудования для разминирования, чтобы уменьшить повседневные опасности для людей, страдающих от ужасов войны, и помочь восстановить нормальные условия жизни, – пояснил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в переданном BNS пресс-релизе. – Мы также можем поддержать восстановление Украины в ожидании победы, потому что разминирование территории страны может занять годы и затормозить необходимые работы по восстановлению того, что было разрушено войной».