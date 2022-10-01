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Эстония поможет разминированию территории Украины оборудованием на 300 000 евро

BNS
Эстония поможет разминированию территории Украины оборудованием на 300 000 евро
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Kermo Benrot/Postimees / Scanpix Baltics

Министерство иностранных дел Эстонии выделит Спасательному департаменту 337 ​​216 евро для отправки в Украину оборудования для разминирования, чтобы помочь смягчить гуманитарный кризис в Украине.

«Мы отвечаем на просьбу Украины о помощи в получении необходимого оборудования для разминирования, чтобы уменьшить повседневные опасности для людей, страдающих от ужасов войны, и помочь восстановить нормальные условия жизни, – пояснил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в переданном BNS пресс-релизе. – Мы также можем поддержать восстановление Украины в ожидании победы, потому что разминирование территории страны может занять годы и затормозить необходимые работы по восстановлению того, что было разрушено войной».

По словам Рейнсалу, территория Украины в ходе войны с Россией заминирована в больших масштабах, а установленные фугасы, а также брошенные боеприпасы ежедневно угрожают жизни миллионов украинцев. Это усугубит вызванный войной гуманитарный кризис.

На сумму, выделенную МИД, Спасательный департамент укомплектует необходимое оборудование для разминирования, которое в ближайшее время отправится в путь.

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