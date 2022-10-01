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Министерство расследует траты Лийзы Пакосты на командировки

rus.postimees.ee
Министерство расследует траты Лийзы Пакосты на командировки
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Лийза Пакоста.
Лийза Пакоста. Фото: Marko Saarm

Внутренний аудит Министерства культуры расследовал дорожные расходы главы Департамента охраны памятников истории и культуры Лийзы Пакосты, вступившей в должность в июле этого года. Результаты должны быть объявлены на следующей неделе.

Советник министерства по коммуникациям Лииса-Йоханна Лукк, пояснила, что министерство запросило у Пакосты разъяснения относительно использования бюджета для командировок. «Поскольку на вопросы не были получены исчерпывающие ответы, отдел внутреннего аудита приступил к проверке. В ходе проверки оценивалось, правильно ли оформлены документы, связанные с командировками, соблюдены ли требования законодательства и правил внутреннего распорядка департамента, а также экономно ли и по целевому назначению ли использовались государственные деньги», – сказала Лукк.

По словам Пакосты, министерство проверило, были ли оптимальными расходы на ее внутренние командировки в июле и августе. «Когда я пришла работать в Департамент охраны памятников истории и культуры, я представила программу изменений, и конкурсная комиссия выбрала ее как лучшую. Чтобы запустить эту программу, я первым делом пообещала долго и обстоятельно поговорить со всеми людьми в нашем офисе», – сказал Пакоста Postimees.

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