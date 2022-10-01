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Взрыв смертника во время экзамена в Кабуле: погибли не менее 35 человек, в основном девушки

BBC News Русская служба
Взрыв смертника во время экзамена в Кабуле: погибли не менее 35 человек, в основном девушки
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BBC
Родственники и врачи выносят раненую девочку из машины скорой помощи возле больницы в Кабуле.
Родственники и врачи выносят раненую девочку из машины скорой помощи возле больницы в Кабуле. Фото: BBC

В результате взрыва смертника в одном из образовательных центров Кабула погибло не менее 35 человек, в основном это девушки, которые в это время сдавали экзамен.

«Нас было около 600 в классе. Но погибли в основном девушки», – сказал Франс пресс один из очевидцев произошедшего, студент Акбар.

Местные власти сообщили, что смертник подорвал себя в образовательном центре Каадж в западном районе Дашт-и-Барчи, где обучаются как девушки, так и молодые люди. Этот район реимущественно населен хазарейцами – людьми тюркского и монгольского происхождения, исповедующими ислам шиитского толка.

В прошлом районы, населенные хазарейцами, которых талибы считают еретиками, уже становились объектами нападений. Ответственность за это нападение пока что не взяла на себя ни одна группировка.

После возвращения к власти в Афганистане талибов в прошлом году волна насилия, продолжавшаяся более двух десятилетий, стала сходить на нет, однако в последние месяцы ситуация стала вновь ухудшаться.

В апреле в результате сразу двух взрывов в двух образовательных центрах того же района Кабула погибло 6 и было ранено 8 человек.

И хотя ответственность за последнее нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок, джихадисты из так называемого Исламского государства (группировка запрещена в России), которые считают хазарейцев еретиками, в прошлом не раз нападали на школы и мечети, а также на девочек, которые стремятся получить образование.

Сами талибы тоже не жалуют хазарейцев, и правозащитники не раз обвиняли их в нападках на представителей этого этнического меньшинства.

Правозащитная группа Amnesty International назвала пятничное нападение «позорным напоминанием о полной неспособности талибов как фактической власти в стране защищать население Афганистана».

Как заявил в «Твиттере» специальный докладчик по правам человека в Афганистане Ричард Беннетт, «покушения на образование для хазарейцев и шиитов должно прекратиться. Прекратите войну против афганского будущего, прекратите международные преступления»

BBC
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