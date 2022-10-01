В Таллинне состоялось торжественное открытие MUBА – музыкально-хореографического училища, объединившего балетную и музыкальную школы и музыкальное училище имени Георга Отса.
Елена Скульская ⟩ «Творец, исследователь, художник»: торжественеое открытие MUBA
Выдающийся хореограф, которого знают во всем мире, приглашают создавать балеты на самых прославленных сценах – Тээт Каск поставил к открытию со студентами многоплановое и утонченное произведение «Творец, исследователь, художник», в котором взаимодействует текст известного драматурга Урмаса Леннука и музыка Тауно Айнтса. Приглашенный композитор знаменит балетами «Модильяни – проклятый художник» и «Екатерина I», в которых с психологической глубиной, близкой к драматическому театру, раскрываются противоречивые характеры главных героев. В данном случае соавторы соединили хор, оркестр и танец, как бы объясняя нам еще и еще раз три слова, вынесенные в название.
Из работ Тээта Каска, ставшего художественным руководителем (креативным директором) балетного отделения MUBA, мне хочется вспомнить «Кереса» – уникальный хореографический рисунок, где виртуозные классические па переходили в акробатические этюды, этюды – в краткие пантомимы, а те – в дерзкие «выходки» модерна. Тогда Тээт Каск, соединивший произведения таких разных композиторов как Тимо Стейнер и Сандер Мелдер, работал не только с музыкой, но и с тишиной, которая казалось необходимой частью музыкальной гармонии. В Таллинне мы могли видеть и его знаменитую «Анну Каренину», поставленную с миланскими артистами на музыку Чайковского, где создателя волновали экзистенциальные темы – изначальное устремление Анны к смерти, поскольку именно в смерть упираются рамки общепринятой жизни, которые Анна раздвигает настолько, насколько необходимо ее натуре, ее возможности жить и дышать.
Под руководством Тээта Каска опытнейшие мастера раскрывали новые грани своего дарования, а тут перед ним стояла задача раскрепостить начинающих, только-только вступающих в балетную и музыкальную жизнь подростков. Хореограф показал, что в основе любого профессионального танца должна лежать классическая школа, и его солисты вполне уверенно демонстрировали навыки сложной техники. Но опыт классической школы – это только начало, только ремесло, дальше нужна раскованность, смелость, умение показать свой характер, создать драматический образ. И на сцене появлялась ватага девочек и мальчиков в свободных блузах и носках, они вставали на полную стопу, вихрем носились по сцене, готовые превратиться то ли в банду из «Вестсайдской истории», то ли труппу из «Кабаре» Боба Фосса.
Важнейшее умение мастера – ставить перед актерами сложные задачи, сложные, но непременно выполнимые. Мне кажется, одна из проблем национальной оперы «Эстония» кроется в том, что порой оригинальные и интересные задачи ставятся перед артистами без учета их реальных возможностей. Особенно, когда речь идет о мюзиклах, где участники хора не могут двигаться в соответствии с требованиями балета, а танцоры не могут озвучивать даже самые простейшие музыкальные фразы.
Еще несколько десятилетий назад талантливые драматические артисты не обязаны были быть в отличной физической форме – танец, движение были второстепенными в их ремесле. Сегодня драматический артист старается достигнуть профессионализма и в танце, и в пении, и это мне представляется крайне важным для того, чтобы режиссер мог использовать все его возможности, раскрывающие характер героя. Мир движется в сторону синтетического искусства, и потому мне представляется столь важным открытие MUBA, где музыканты и танцоры будет взаимодействовать в самых сложных и разнообразных вариациях.
В Эстонии и музыка, и пение, и театр востребованы как ни в одной стране. Важно, что воспитывать будущее музыкального и балетного искусства взялись мастера, на счету которых мощные достижения.
На открытии президент страны Алар Карис, приветствуя новую школу, заметил, что те, кто решил себя связать с танцем и музыкой, вряд ли могут рассчитывать на сытую и благополучную жизнь. В ответ раздалось сначала несколько смешков, а потом зал разразился овациями. Поскольку в этих словах была заложена не только шутка, но и уважение, даже восхищение теми, кто отдает себя искусству, прекрасно понимая, что шумный успех выпадет лишь единицам, а тернии далеко не всегда ведут к звездам. Школу поздравила министр культуры Пирет Хартман и другие официальные лица.
Справедливо, на самом деле, было бы перечислить всех, кто готовил представление и кто участвовал в нем – от дирижера Андреса Кальюсте, возглавившего отделение классической музыки MUBA, до каждого педагога, репетитора, юного музыканта, участника хора, танцора. К сожалению, этот достойный список слишком велик для небольшой заметки.
Главное – праздник открытия состоялся. Время от времени учащиеся будут показывать небольшие представления – концерты и спектакли, думаю, за ними – будущее.