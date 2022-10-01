Елена Скульская ⟩ «Творец, исследователь, художник»: торжественеое открытие MUBA

Под руководством Тээта Каска опытнейшие мастера раскрывали новые грани своего дарования, а тут перед ним стояла задача раскрепостить начинающих, только-только вступающих в балетную и музыкальную жизнь подростков. Хореограф показал, что в основе любого профессионального танца должна лежать классическая школа, и его солисты вполне уверенно демонстрировали навыки сложной техники. Но опыт классической школы – это только начало, только ремесло, дальше нужна раскованность, смелость, умение показать свой характер, создать драматический образ. И на сцене появлялась ватага девочек и мальчиков в свободных блузах и носках, они вставали на полную стопу, вихрем носились по сцене, готовые превратиться то ли в банду из «Вестсайдской истории», то ли труппу из «Кабаре» Боба Фосса.

Важнейшее умение мастера – ставить перед актерами сложные задачи, сложные, но непременно выполнимые. Мне кажется, одна из проблем национальной оперы «Эстония» кроется в том, что порой оригинальные и интересные задачи ставятся перед артистами без учета их реальных возможностей. Особенно, когда речь идет о мюзиклах, где участники хора не могут двигаться в соответствии с требованиями балета, а танцоры не могут озвучивать даже самые простейшие музыкальные фразы.