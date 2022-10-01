На улице Вана-Каламая начинаются строительные работы

В связи с этим с 3 октября будут закрыты для движения отрезки улицы Вана-Каламая между ул. Соо и Тёэстузе, а также между улицей Копли и площадью Коцебу. Перекресток улиц Соо и Вана-Каламая останется закрытым для движения до 17 октября. В соответствии с временной организацией дорожного движения, парковка автомобилей в районе проведения работ запрещена. Всех участников движения просят соблюдать временную организацию дорожного движения и парковки. Для местных жителей и обслуживающего транспорта будет обеспечен доступ к зданиям.

Фото: Tallinna strateegiakeskus

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, реконструкция улицы Вана-Каламая началась в конце августа, и в ходе работ будет создано качественное городское пространство, где комфортно и безопасно всем участникам движения.

«Преобразования ждут и территорию автобусной стоянки возле Балтийского вокзала – это пространство станет продолжением улицы, оттуда можно будет попасть в Старый город, не спускаясь в тоннель», – уточнил Свет.

Зона реконструкции по большей части проходит вдоль улицы Вана-Каламая, работы будут осуществляться на участке от улицы Нунне (со стороны Тоомпуйестеэ) до улицы Суур-Патарей. В рамках проекта будет построена площадь возле Балтийского вокзала и реконструирована площадка перед зданием основной школы Гимназии Густава Адольфа. Работы по реконструкции улицы Вана-Каламая должны завершиться в июле 2023 года.

«В связи с проведением строительных работ на улице Вана-Каламая повседневная жизнь горожан будет в течение длительного времени нарушена, однако цель оправдывает средства – в результате реконструкции в городе появится безопасная современная улица. Считаю важным, чтобы на протяжении всего строительства жители получали необходимую информацию о работах и организации дорожного движения», – сказала старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап.