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Проработал 128 лет: один из старейших магазинов Эстонии закрылся навсегда

Эно-Геррит Линк Урмас Луйк Грете-Лийза Сихвер
Проработал 128 лет: один из старейших магазинов Эстонии закрылся навсегда
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Фото: Urmas Luik

Вчера вечером в деревне Кулли в волости Ляэнеранна была поставлена точка в еще одной главе в истории: продавщица из деревни Саулепи Лууле Арусалу после рабочего дня заперла за собой дверь, и магазин, работавший в одном и том же здании 128 лет подряд, закрылся навсегда.

«Такая судьба у маленьких деревенских магазинов, — сказала Арусалу во вторник, когда Pärnu Postimees посетил местный торговый храм. – В последнее время в этом районе все чаще можно заметить машину с надписью e-Selver. Вероятно, у них нет недостатка в клиентах».

Лууле Арусалу
Лууле Арусалу Фото: Urmas Luik
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