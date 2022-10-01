Проработал 128 лет: один из старейших магазинов Эстонии закрылся навсегда

Вчера вечером в деревне Кулли в волости Ляэнеранна была поставлена точка в еще одной главе в истории: продавщица из деревни Саулепи Лууле Арусалу после рабочего дня заперла за собой дверь, и магазин, работавший в одном и том же здании 128 лет подряд, закрылся навсегда.