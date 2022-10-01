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Эстония вышла на 10 место во всемирной рейтинге интеллектуальной собственности

BNS
Эстония вышла на 10 место во всемирной рейтинге интеллектуальной собственности
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Патентный департамент Эстонии.
Патентный департамент Эстонии. Фото: Patendiamet

В опубликованном на этой неделе глобальном рейтинге инноваций (GII) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС - WIPO) Эстония в этом году заняла 10-е место в Европе и 18-е место в мире.

Об этом BNS сообщил в своем пресс-релизе Патентный депртамент, напомнив, что в 2020 году Эстония занимала 16-е место в Европе и 25-е место в мире, а в 2021 году – 13-е и 21-е место соответственно.

Первое место в общем рейтинге принадлежит Швейцарии, второе место досталось США и третье место – Швеции. Всего в рейтинге оценку получили 132 экономических региона.

Рейтинг оценивает глобальные тенденции инноваций в условиях пандемии, снижения производительности и других текущих проблем. В этом году основное внимание будет влиянию инноваций на производительность и благосостояние общества в ближайшие десятилетия.

Организация собрала данные для составления рейтинга из источников как в частном, так и в государственном секторах.

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