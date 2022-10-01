Эстония вышла на 10 место во всемирной рейтинге интеллектуальной собственности

Об этом BNS сообщил в своем пресс-релизе Патентный депртамент, напомнив, что в 2020 году Эстония занимала 16-е место в Европе и 25-е место в мире, а в 2021 году – 13-е и 21-е место соответственно.

Первое место в общем рейтинге принадлежит Швейцарии, второе место досталось США и третье место – Швеции. Всего в рейтинге оценку получили 132 экономических региона.

Рейтинг оценивает глобальные тенденции инноваций в условиях пандемии, снижения производительности и других текущих проблем. В этом году основное внимание будет влиянию инноваций на производительность и благосостояние общества в ближайшие десятилетия.