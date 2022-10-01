В опубликованном на этой неделе глобальном рейтинге инноваций (GII) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС - WIPO) Эстония в этом году заняла 10-е место в Европе и 18-е место в мире.
Эстония вышла на 10 место во всемирной рейтинге интеллектуальной собственности
Эстония вышла на 10 место во всемирной рейтинге интеллектуальной собственности
Об этом BNS сообщил в своем пресс-релизе Патентный депртамент, напомнив, что в 2020 году Эстония занимала 16-е место в Европе и 25-е место в мире, а в 2021 году – 13-е и 21-е место соответственно.
Первое место в общем рейтинге принадлежит Швейцарии, второе место досталось США и третье место – Швеции. Всего в рейтинге оценку получили 132 экономических региона.
Рейтинг оценивает глобальные тенденции инноваций в условиях пандемии, снижения производительности и других текущих проблем. В этом году основное внимание будет влиянию инноваций на производительность и благосостояние общества в ближайшие десятилетия.
Организация собрала данные для составления рейтинга из источников как в частном, так и в государственном секторах.
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