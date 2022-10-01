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Путин платит латвийскому политику? Государство проверит информацию главреда «Новой газеты»

TVNET
Путин платит латвийскому политику? Государство проверит информацию главреда «Новой газеты»
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Айнар Шлесерс.
Айнар Шлесерс. Фото: Sintija Zandersone/LETA

Управление по предупреждению и противодействию коррупции Латвии (KNAB) в соответствии со своей компетенцией обратило внимание на обнародованную информацию, что президент России Владимир Путин якобы выплачивал деньги ряду западных политиков, в том числе кандидату в депутаты Сейма Латвии Айнару Шлесерсу, пишет портал TVNET.

В настоящее время KNAB знакомится с заявлениями, чтобы принять решение о дальнейших действиях, сообщили агентству LETA в управлении.

В Службе государственной безопасности Латвии (СГБ) также подтвердили, что обнародованная информация дошла до сведения службы. При этом дальнейших комментариев там не предоставили.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в интервью на YouTube-канале «Солодников» заявил, что президент России Владимир Путин платил от 1,5 до двух миллионов евро в год нескольким политикам западных стран, среди которых кандидат на должность депутата Сейма Айнар Шлесерс («Латвия на первом месте»).

«Когда президент России Владимир Путин смеется над западными ценностями, я понимаю, почему он это делает. Он знает цену этих ценностей. На его благо работают несколько политиков западных стран», – говорит Муратов, подчеркивая, что каждый день войны в Украине стоит России 500 миллионов евро и именно столько же России за энергоресурсы платит Европа.

Среди этих политиков он назвал бывшего министра иностранных дел Австрии Карину Кнайсль, к которой Путин даже ездил на свадьбу; бывшего премьер-министра Финляндии Эско Тапани Ахо, бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя, а также бывшего министра сообщения Латвии Айнара Шлесерса.

Информация о возможной связи Шлесерса с Россией появилась еще в феврале этого года, когда, изучая связь российских публичных акционерных обществ с иностранными политиками, издание «Новая газета» назвало 14 человек. Среди них был и Шлесерс.

Видео: Интервью Дмитрия Муратова на YouTube-канале «Солодников»

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