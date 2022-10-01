Участвуя на обсуждении европейской оборонной политики на первом форуме безопасности в Хельсинки, председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что единственная реальная гарантия безопасности Украины – это членство в НАТО.
Михкельсон: «Членство в НАТО – это единственная гарантия безопасности для Украины»
«Стремление Украины стать членом НАТО должно получить четкий и позитивный ответ от союзников. Вместо того, чтобы говорить о неактуальности вопроса, следует подчеркнуть, что Украина станет членом НАТО в кратчайшие сроки и что Россия навсегда потеряла право говорить о будущем Украины. Гарантией безопасности для страны является их членство в НАТО», – прокомментировал Михкельсон в социальных сетях.
По словам Михкельсона, полномасштабное вторжение России с целью уничтожения Украины взбудоражило западный мир, но коллективно они все еще спят.
«У бывших «лунатиков» нет единого видения того, как вести Украину к победе и стратегическому поражению нынешнего режима в России. Это, пожалуй, самый большой вызов западному единству на данный момент, но, по крайней мере, направление верное», – признал Михкельсон.
«Zeitenwende, или смена курса, касается всех нас. От присоединения Финляндии и Швеции к НАТО до того, что происходит в энергетической политике, – все эти вещи так же важны и революционны, как и смена курса Германии», – отметил Михкельсон и добавил, что лидерские амбиции политиков Германии тоже надо подтверждать делом – а именно отдача Леопардов и Мардеров Украине была бы очень важным подтверждением того, что за словами следуют дела.
«Война России против Украины и, по сути, всего западного мира делает европейскую политическую сферу влияния значительно более многополярной, чем просто немецко-французская ось. Свою роль в этом играет членство Финляндии-Швеции в НАТО, а вместе с ним и увеличившийся вес слова всего Северо-Балтийского региона, а также, например, ведущая роль стран Балтии и Польши в помощи Украине в добавок к росту трат на оборону», – пояснил Михкельсон.