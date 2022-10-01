Михкельсон: «Членство в НАТО – это единственная гарантия безопасности для Украины»

«Стремление Украины стать членом НАТО должно получить четкий и позитивный ответ от союзников. Вместо того, чтобы говорить о неактуальности вопроса, следует подчеркнуть, что Украина станет членом НАТО в кратчайшие сроки и что Россия навсегда потеряла право говорить о будущем Украины. Гарантией безопасности для страны является их членство в НАТО», – прокомментировал Михкельсон в социальных сетях.

По словам Михкельсона, полномасштабное вторжение России с целью уничтожения Украины взбудоражило западный мир, но коллективно они все еще спят.

«У бывших «лунатиков» нет единого видения того, как вести Украину к победе и стратегическому поражению нынешнего режима в России. Это, пожалуй, самый большой вызов западному единству на данный момент, но, по крайней мере, направление верное», – признал Михкельсон.

«Zeitenwende, или смена курса, касается всех нас. От присоединения Финляндии и Швеции к НАТО до того, что происходит в энергетической политике, – все эти вещи так же важны и революционны, как и смена курса Германии», – отметил Михкельсон и добавил, что лидерские амбиции политиков Германии тоже надо подтверждать делом – а именно отдача Леопардов и Мардеров Украине была бы очень важным подтверждением того, что за словами следуют дела.