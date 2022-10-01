Китай предупредил о резком росте мировых цен на энергоносители из-за взорванного «Северного потока»

«Китай серьезно обеспокоен недавними многочисленными утечками и мощными подводными взрывами на газопроводе «Северный поток». Трубопровод «Северный поток» является главной артерией транспортировки энергоносителей в Европе, обеспечивая поставки жизненно важного газа в 23 страны Европы», – сказал Гэн Шуан, выступая на специальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном утечкам на «Северном потоке».

«Физическое нарушение трубопровода усугубило нехватку энергоснабжения в Европе. Потребители во всем мире, особенно в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от вызванной этим нестабильности на энергетических рынках и стремительного роста цен на энергоносители», – сказал Шуан.