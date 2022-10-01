Представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что из-за выхода из строя «Северных потоков» потребители во всем мире, особенно в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от нестабильности на энергетических рынках и стремительного роста цен на энергоносители.
Китай предупредил о резком росте мировых цен на энергоносители из-за взорванного «Северного потока»
«Китай серьезно обеспокоен недавними многочисленными утечками и мощными подводными взрывами на газопроводе «Северный поток». Трубопровод «Северный поток» является главной артерией транспортировки энергоносителей в Европе, обеспечивая поставки жизненно важного газа в 23 страны Европы», – сказал Гэн Шуан, выступая на специальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном утечкам на «Северном потоке».
«Физическое нарушение трубопровода усугубило нехватку энергоснабжения в Европе. Потребители во всем мире, особенно в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от вызванной этим нестабильности на энергетических рынках и стремительного роста цен на энергоносители», – сказал Шуан.
Об утечках на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока - 2» стало известно 26 сентября. Власти Евросоюза склоняются к версии, что трубопроводы были повреждены намеренно. Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции.