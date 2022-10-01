Полиция просит у общественности помощи в установлении местонахождения 19-летнего Мартина. Последний раз он контактировал с родственниками 26 сентября.
Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа Мартина
26 сентября в 18:00 Мартин должен был сесть в поезд на остановке Юлемисте, чтобы отправиться в Тапа. Мартин ростом около 190 см, крепкого телосложения, со светлыми волосами и светлой бородой. Известно, что на Мартине была светло-голубая флисовая куртка, черная толстовка (как на фото), серые спортивные штаны и зеленоватая светлая замшевая обувь.
С собой у него был черный рюкзак и коричневато-серая большая спортивная сумка камуфляжного окраса и сине-зелено-серая купольная палатка.
Телефон Мартина отключен с 26 сентября, его местонахождение неизвестно. Не исключено, что он находится в лесу в районе Аэгвийду или Нелиярве. Марти живет в волости Ания, но до туда он не доехал.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении Мартина, сообщить об этом по номеру экстренной службы 112. Мартин также может заявить о своем местоположении по номеру 112 или родственникам.