Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа Мартина

26 сентября в 18:00 Мартин должен был сесть в поезд на остановке Юлемисте, чтобы отправиться в Тапа. Мартин ростом около 190 см, крепкого телосложения, со светлыми волосами и светлой бородой. Известно, что на Мартине была светло-голубая флисовая куртка, черная толстовка (как на фото), серые спортивные штаны и зеленоватая светлая замшевая обувь.

С собой у него был черный рюкзак и коричневато-серая большая спортивная сумка камуфляжного окраса и сине-зелено-серая купольная палатка.

Телефон Мартина отключен с 26 сентября, его местонахождение неизвестно. Не исключено, что он находится в лесу в районе Аэгвийду или Нелиярве. Марти живет в волости Ания, но до туда он не доехал.