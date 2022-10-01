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Пропавший в Харьюмаа 19-летний Мартин найден

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Пропавший в Харьюмаа 19-летний Мартин найден
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В субботу полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 19-летнего Мартина, который покинул свой дом в волости Ания и не вернулся.

26 сентября в 18:00 Мартин должен был сесть в поезд на остановке Юлемисте, чтобы отправиться в Тапа. С того момента телефон Мартина был отключен, а его местонахождение неизвестно. 

Сегодня утром Мартин был найден в кемпинге недалеко от Аэгвийду. На первый взгляд, с молодым человеком все в порядке, но медики на всякий случай проверяют его здоровье.

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