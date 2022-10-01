Пропавший в Харьюмаа 19-летний Мартин найден

26 сентября в 18:00 Мартин должен был сесть в поезд на остановке Юлемисте, чтобы отправиться в Тапа. С того момента телефон Мартина был отключен, а его местонахождение неизвестно.

Сегодня утром Мартин был найден в кемпинге недалеко от Аэгвийду. На первый взгляд, с молодым человеком все в порядке, но медики на всякий случай проверяют его здоровье.