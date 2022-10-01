Энергетический кризис углубляется: Россия прекратила поставки газа в Италию

По словам представителя компании Eni, поставки газа «Газпрома» в Австрию, похоже, продолжаются. Компания объявила, что изучает возможность возобновления поставок в Италию, сообщает информационное агентство Bloomberg.

Италия была крупным потребителем российского газа, но в настоящее время закупает газ из Алжира и Египта.

Молдова также объявила сегодня, что «Газпром» сократил им поставку газа почти на треть. Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил на пресс-конференции, что «Газпром» подтвердил объем октябрьских поставок только 30 сентября, но они уже снижаются на 30 процентов.