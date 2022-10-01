Энергетический кризис углубляется: Россия прекратила поставки газа в Италию

Крупнейшая итальянская энергетическая компания Eni написала на своем сайте, что «Газпром» прекратил поставки газа, заявив, что больше не может поставлять газ через терминалы в Австрии и Тарвизио.
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По словам представителя компании Eni, поставки газа «Газпрома» в Австрию, похоже, продолжаются. Компания объявила, что изучает возможность возобновления поставок в Италию, сообщает информационное агентство Bloomberg.
Италия была крупным потребителем российского газа, но в настоящее время закупает газ из Алжира и Египта.
Молдова также объявила сегодня, что «Газпром» сократил им поставку газа почти на треть. Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил на пресс-конференции, что «Газпром» подтвердил объем октябрьских поставок только 30 сентября, но они уже снижаются на 30 процентов.
«Похожая ситуация была в октябре прошлого года, когда поставки также сократились на 30 процентов. Отличие на этот раз в том, что мы подписали соглашение, которого надо придерживаться», – сказал вице-премьер и добавил, что «Газпром» утверждает, что причины сокращения объемов поставок носят технический характер.