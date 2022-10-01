На форуме по безопасности в Хельсинки было отмечено, что защита соединений для передачи данных теперь является основой всей безопасности. Неопознанные дроны, замеченные возле норвежских газодобывающих предприятий, также накаляют обстановку в Европе и вызывают опасения по поводу безопасности.
Война за пределами Украины: дроны над газовыми месторождениями, взрывы трубопроводов, возможны атаки на дата-кабели
На этой неделе норвежские власти сообщили о неопознанных беспилотниках замеченных над норвежскими газовыми месторождениями. Сегодня эта тема обсуждалась на форуме по безопасности в Хельсинки, организованном Финским институтом внешней политики.
Атака России на Украину и прекращение поставок газа также привели к значительным изменениям в европейской энергетической политике. «Норвегия в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в Европу», – отметила в своем утреннем выступлении председатель комитета по обороне и иностранным делам норвежского парламента Ине Эриксен Сёрейде.
«Мы заметили несколько неопознанных дронов, летающих в непосредственной близости от наших производственных объектов», – передаёт слова Сёрейде Yle. – «Норвежская полиция расследует этот вопрос, а силы обороны усилили наблюдение в этих районах».
По е словам, атмосфера в Норвегии очень накаленная: – «Люди понимают, что ни одна страна в регионе не застрахована от рисков, вытекающих из сложившейся ситуации».
Сёрейде, ранее занимавшая пост министра иностранных дел и обороны Норвегии, отметила, что у многих стран нет причин или интереса саботировать газопроводы. По её мнению, легко назвать наиболее вероятного виновника. «Это Россия», – заявила Сёрейде.
Йеспер Меллер Соренсен, госсекретарь МИД Дании, отметил на форуме, что Россия явно использовала инцидент в своих целях. «Места повреждения труб находятся в международных водах в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Из-за утечки газа мы пока не смогли попасть в пострадавшие районы, но скоро доберемся», – сказал Соренсен.
Пока нет подтвержденной информации о причинах поломки. Для расследования инцидента Германия, Дания и Швеция создали совместную следственную группу, действующую на территории ЕС.
Также растут опасения по поводу кабелей передачи данных после саботажа на газопроводе «Северный поток». Пекка Товери, бывший начальник разведки Генштаба Финляндии, в своем выступлении отметил, что подобный сценарий уже отрабатывался на международных учениях в 2009 году. По словам Товера, нападение на трубопроводы – это лишь один из способов нарушить стабильность в регионе Балтийского моря, от которой зависит Финляндия. «Большая часть финского экспорта также идет по морю», – сказал он.
Эксперт британского исследовательского института IISS Франсуа Хейсбург заявил, что возможный саботаж против газопроводов явно показывает, что война идет не только в Украине. «Теперь мы получили предупреждение, и в будущем не должно быть очень сложно хотя бы выяснить виновных», – говорит Хейсбург в интервью Yle. – «На мой взгляд, это намного проще, чем, например, предотвращать атаки на дата-кабели».
Телекоммуникационные сети также обсуждались в выступлении Джеймса Аппатураи, заместителя генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности. «До сих пор кибербезопасность считалась всего лишь еще одной вещью, о которой необходимо позаботиться. Атака России на Украину и реакция Украины показали, что кибербезопасность – основа всего», – отметил он. – «Поскольку в Украине функционируют телекоммуникационные связи, граждане могут поддерживать связь со своими близкими, а администрация может предлагать услуги гражданам и доносить свои сообщения до населения».
Аппатурай добавил, что атаки на сети передачи данных на самом деле очень трудно предотвратить. Однако он не стал комментировать, располагала ли НАТО предварительной разведкой об атаке на газопроводы. По его словам, в настоящее время НАТО планомерно совершенствует, в том числе, возможности быстрого реагирования и обнаружения угроз.