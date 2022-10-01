На состоявшемся в субботу Тартуском городском марафоне эстонский легкоатлет Роман Фости одержал победу, побив рекорд трассы 2016 года, а самой быстрой бегуньей стала эстонка Кадилиис Куйв, которая улучшила свой прошлогодний рекорд дистанции более чем на три минуты.
Тартуский городской марафон принес сразу два рекорда трассы
Об этом BNS сообщили в оргкомитете марафона. Роман Фости – он финишировал со временем 2:26.17 – с самого начала решил уйти в отрыв в своем собственном темпе, потому что в его планах было выиграть марафонскую дистанцию и, если удастся, установить новый рекорд дистанции.
«Перед гонкой мы обменялись с соперниками информацией, с какими планами они собираются бежать. У них намерения были поскромнее, и если бы я к ним присоединился, то установить рекорд трассы было бы сложнее. Я стартовал с хорошим самочувствием и следил за тем, что готовы вытерпеть мои ноги. Как всегда – до 30 километра все было нормально, но очарование марафона начинается с 30 километра, и я все это очарование прочувствовал и протерпел. Марафон вообще дело непростое, но сегодня удача сопутствовала мне», – сказал Фости.
Берт Типпи пересек финишную черту вторым на дистанции 42 километра, а Александр Кулешов стал третьим.
Кадилиис Куйв со временем 2:47.16 была самой быстрой среди женщин, она также вырвалась в лидеры в начале забега. «Я и не знала, что вышла вперед. Больше всего мне хотелось, чтобы я наконец не перешла на ходьбу в конце подъема на улице Лосси – и в этом году мне это удалось», – порадовалась Куйв, которая более чем на 3 минуты улучшила рекорд женской трассы, установленный в прошлом году.
Аманда Круминя из Латвии заняла второе место в женском марафонском забеге, а Мари Бойков финишировала третьей.
В полумарафоне Денис Шалкаускас пришел первым в упорной борьбе за финиш, опередив Ибрагима Мукунгу всего на одну секунду. Яанус Калласте финишировал третьим.
Среди женщин самой быстрой в полумарафоне стала Елена Абеле из Латвии, Мирьям Винт финишировала второй, а Лили Луйк – третьей.
Леонид Лацепов был самым быстрым на 10-километровой дистанции с наибольшим количеством участников, Каур Кивистик финишировал вторым, а Карел Хуссар – третьим.
Лаура Маазик выиграла женский забег на дистанции 10 километров, лыжница-биатлонистка Туули Томингас стала второй, а Яна Трейер – третьей.
Наряду с основными стартами на дистанции городского марафона также проходили детские забеги, в которых приняли участие более 2000 юных бегунов.
По предварительным данным, на Тартуский городской марафон зарегистрировался 2851 человек, из них на марафонскую дистанцию – 455, на полумарафонскую – 1016 и на 10-километровую – 1380 человек.