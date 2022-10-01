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Россия ограничила грузовые автоперевозки в стране для компаний из стран ЕС, Украины, Норвегии и Великобритании

Meduza.io
Россия ограничила грузовые автоперевозки в стране для компаний из стран ЕС, Украины, Норвегии и Великобритании
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Погранпункт в Нарве.
Погранпункт в Нарве. Фото: Sander Ilvest

В России вводится запрет на перевозку грузов по территории РФ компаниям из стран, которые ранее ввели аналогичные меры в отношении российских грузоперевозчиков. Соответствующее постановление правительства опубликовано 1 октября, пишет Meduza.

Запрет распространяется на все страны ЕС, Великобританию, Норвегию и Украину. Из-под него выведен ряд категорий товаров, список которых также опубликован правительством.

Постановление правительства вступает в силу с 10 октября и будет действовать до конца 2022 года.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин наделил правительство РФ правом ввести запрет «на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов».

Евросоюз вскоре после начала российского вторжения запретил любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Беларуси, осуществлять перевозку грузов по своей территории, в том числе транзитом. Запрет не распространяется на перевозку ряда наименований грузов.

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