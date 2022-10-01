Утечка газа из газопроводов «Северного потока» прекратилась

«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство, что в настоящее время на трубопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует, что пуск газа по этому трубопроводу завершен», – говорится в сообщении.

Об утечках на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока - 2» стало известно 26 сентября. Власти Евросоюза склоняются к версии, что трубопроводы были повреждены намеренно. Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции.