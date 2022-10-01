Сб, 1.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Утечка газа из газопроводов «Северного потока» прекратилась

rus.postimees.ee
Утечка газа из газопроводов «Северного потока» прекратилась
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
«Северный поток-2». Иллюстративное фото.
«Северный поток-2». Иллюстративное фото. Фото: JOHN MACDOUGALL / AFP

Сегодня датское энергетическое агентство сообщило, что утечка газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море прекратилась.

«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство, что в настоящее время на трубопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует, что пуск газа по этому трубопроводу завершен», – говорится в сообщении.

Об утечках на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока - 2» стало известно 26 сентября. Власти Евросоюза склоняются к версии, что трубопроводы были повреждены намеренно. Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции.

Ключевые слова
Наверх