Сегодня датское энергетическое агентство сообщило, что утечка газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море прекратилась.
Утечка газа из газопроводов «Северного потока» прекратилась
Утечка газа из газопроводов «Северного потока» прекратилась
Nord Stream 2 AG selskabet har informeret Energistyrelsen om, at der nu synes at være opnået et stabilt tryk på NS2 A-rørledningen. Dette tyder således på, at udblæsningen af gas er tilendebragt på denne rørledning.— Energistyrelsen (@Energistyr) October 1, 2022
«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство, что в настоящее время на трубопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует, что пуск газа по этому трубопроводу завершен», – говорится в сообщении.
Об утечках на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока - 2» стало известно 26 сентября. Власти Евросоюза склоняются к версии, что трубопроводы были повреждены намеренно. Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции.
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