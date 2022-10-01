Об опыте неприятной встречи в поезде с нетрезвым поклонником Путина пользовательница Facebook поделилась на своей страничке в социальной сети. Нетрезвый мужчина, обильно дополняя свою речь матом, грозил сослать эстонцев в Сибирь.
«Веселый» попутчик: как пьяный путинист в поезде грозил сослать эстонцев в Сибирь
Пользовательница Facebook по имени Карин Рейнберг сегодня поделилась на своей страничке в социальной сети историей о неприятном попутчике. Со слов женщины дело было на подъезде к Таллинну, в полдень. Мужчина сел прямо напротив Карин и, позвонив кому-то, громко и с многоэтажным матом начал разговаривать. Рядом сидели, как изначально предположила женщина, семья из Украины: пожилая пара и женщина с ребенком. Пожилой мужчина попросил «мужика» прекратить так материться, на что он начал вербально нападать уже на них. Карин решила вступиться за семью.
«Представилась, что я эстонка и спросила в чем проблема. Весь дальнейший разговор шел на достаточно хорошем русском языке», – пишет Карин. С ее слов мужчина заявил, что: «Эстонцы скоро все вернутся в Сибирь или будут говорить только по-русски. И вообще лучше бы всех расстрелять»
На время дебошира смог утихомирить мужчина с соседнего ряда. В этот момент к ним подошел контролер, который на родном для мужика языке попросил его замолчать. Карин спросила контролёра можно ли вызвать сотрудников правоохранительных органов, чтобы на всякий случай обезопасить ехавшую рядом семью, на что контролер ответил, что полиция, вероятно, не станет реагировать на подобный вызов, да и вообще, скоро мужчина выйдет и проблема решится сама собой. После этого контролер ушел, а «мужик» продолжил.
«У него все перепуталось, как и у Путина во вчерашнем историческом заявлении. А именно, что он якобы коренной эстонец, потому что его отец приехал сюда до его рождения и он родился эстонцем, является гражданином Евросоюза, ездит куда хочет и всех нас (тоже эстонцев) отправляет подальше отсюда. Обратно в Сибирь. При этом он машет своим удостоверением личности. Мне это было неинтересно до тех пор, пока он не сказал, что «украинцы трусы, бегут из своей страны и не воюют за свою страну». Когда я спросила, почему он не едет воевать в Украину за Россию, он лукаво сделал вид, что, видать, спецзадание ему не даст, как и многим другим… Короче, показывает наконец фото его молодости в спецназе и говорит, что таких, как он, держат здесь, чтобы, когда придет время, раздали оружие и сами знаете что», – пишет Карин.
После этого забеспокоившиеся пассажиры попытались утихомирить мужчину. Однако Карин не захотела спускать дело на тормоза. Женщина стала подстегивать мужчину показать документы, мол, она не верит в то, что он гражданин Евросоюза. Когда мужчина дал свой документ, Карин запомнила его данные и позвонила в Центр тревоги, чтобы дебошира встретили правоохранители на его остановке. В центре ей так же ответили, что маловероятно, что полиция отреагирует на этот вызов, но они передадут сообщение, после чего звонок оборвался. На нужной остановке девушка выглянула в двери убедиться приехал ли патруль и увидела, как дебошир прошел мимо ждавших его полицейских. Находчивая женина передала информацию о мужчине вместе с фотографией и поехала дальше. Однако в вагоне, как она после выяснила, ее поступок не нашел у пассажиров никакой поддержки. Даже семья, за которую она вступилась.
Вернувшийся контролер, со слов девушки, на повышенных тонах сказал, что она должна была сообщить ему, а не вызывать полицию, и женщина напомнила ему его же слова.
Девушке пришлось покинуть вагон в расстроенных чувствах: – «Я сейчас думаю об этом гражданине В.Е. (Он) явно не "суперагенте", но все-таки опасный идиот – даже в нетрадиционном смысле этого слова. И о всех ему подобных, вне зависимости от национальности.»