«Веселый» попутчик: как пьяный путинист в поезде грозил сослать эстонцев в Сибирь

Пользовательница Facebook по имени Карин Рейнберг сегодня поделилась на своей страничке в социальной сети историей о неприятном попутчике. Со слов женщины дело было на подъезде к Таллинну, в полдень. Мужчина сел прямо напротив Карин и, позвонив кому-то, громко и с многоэтажным матом начал разговаривать. Рядом сидели, как изначально предположила женщина, семья из Украины: пожилая пара и женщина с ребенком. Пожилой мужчина попросил «мужика» прекратить так материться, на что он начал вербально нападать уже на них. Карин решила вступиться за семью.

«Представилась, что я эстонка и спросила в чем проблема. Весь дальнейший разговор шел на достаточно хорошем русском языке», – пишет Карин. С ее слов мужчина заявил, что: «Эстонцы скоро все вернутся в Сибирь или будут говорить только по-русски. И вообще лучше бы всех расстрелять»

На время дебошира смог утихомирить мужчина с соседнего ряда. В этот момент к ним подошел контролер, который на родном для мужика языке попросил его замолчать. Карин спросила контролёра можно ли вызвать сотрудников правоохранительных органов, чтобы на всякий случай обезопасить ехавшую рядом семью, на что контролер ответил, что полиция, вероятно, не станет реагировать на подобный вызов, да и вообще, скоро мужчина выйдет и проблема решится сама собой. После этого контролер ушел, а «мужик» продолжил.