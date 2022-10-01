УЖАСНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ В Англии избили администратора отеля, причина тому совершенно абсурдная

Акт насилия произошел прошедшим летом в отеле «Ибис» в Ньюпорте. 23-летний Джошуа Лезерлэнд, стоявший за жестоким нападением, приехал в отель со спутницей и потребовал для них комнату. Он предложил администратору 100 фунтов стерлингов и сказал, что не примет отказа.

Когда Лезерленд услышал, что свободных номеров нет, он стал агрессивным. Он начал размахивать кулаками и несколько раз ударил администратора Танди Абрахама в лицо.

Прокурор Фион Томос, описавший нападение, сказал: «Когда господинн Абрахам упал на пол после ударов, обвиняемый несколько раз ударил его по голове. В момент, когда потерпевший попытался встать, Лезерленд также ударил его в область спины».

По словам Томоса, Лезерленд бил мужчину, беспомощьно лежавшего на полу, в то время как его спутница кричала: «Не бей его по голове, не бей его по спине».

Господин Абрахам получил серьезные травмы. Среди них сломанные ребра, ушибы на спине, плечах и позвоночнике, отеки.

Суд узнал, что господину Абрахаму помогал гость отеля, но Лезерленд также заставил его лечь на пол. Женщина не пожелала сотрудничать с полицией, а также отказалась писать заявление. Оба нападения были засняты камерой видеонаблюдения и воспроизведены во время судебного заседания.

"Это худшее поведение, с которым я сталкивался на своей должности. Я очень беспокоюсь о возвращении на работу – это вызывает у меня панику. К сожалению, моя задача – материально поддерживать семью», – говорится в заявлении потерпевшего. Он добавил: «Моя жена и дети очень беспокоятся обо мне и встревожены случившимся».

Лезерленд признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении. Мужчина ранее уже был наказан за несколько насильственных преступлений, в том числе за нападение на сотрудников службы экстренной помощи.