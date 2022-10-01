Украинская армия вошла в Лиман на следующий день после путинской аннексии

Вскоре потерю контроля над Лиманом подтвердило российское министерство обороны.

«Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», – отчитался в вечерней сводке представитель российского ведомства Игорь Конашенков. «Союзными» российское военное ведомство называет силы, формально подотчетные самопровозглашенным «республикам» (законодательное оформление их аннексии должно завершиться на будущей неделе). Конашенков обычно называет Лиман его советским названием.

На какие именно «более выгодные рубежи» отходит российская армия, в российском военном ведомстве не уточнили.

«С автоматами на фронт»

Потеря Лимана спровоцировала бурную реакцию среди российских сторонников войны. Высказались, в частности глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, – пишет Кадыров в своем телеграм-канале. – Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа».