Самые популярные ландшафтные проекты лета 2022 года - сады, разбитые в разных странах мира и загруженные на Houzz c марта по начало сентября 2022 года.
Фото: десять лучших садов со всего мира
Мы выбрали по одной самой популярной фотографии сада из каждой страны. Наслаждайтесь, смотрите, планируйте новый сад будущего года!
Австралия
Планировка участка по-австралийски предполагает группировку смысловых зон вокруг дома и огромную лужайку для созерцания. Кажется, ходить по ней не обязательно, но при желании — можно пригласить соседей на дружескую игру в крикет. Этот дом с открытой кухней и большой террасой для развлечений, а также бассейном - идеальное воплощение стиля жизни на природе.
Дизайн: Refined Edge Homes
Где: Перт, Австралия
Германия
В необходимости балкона в частном доме многие сомневаются. А вот и ответ: балкон нужен для того, что невозможно сделать в квартире. Например, подвесить гамак и любоваться садом через прозрачное ограждение.
Дизайн: Jacob&Spreng Architekten GmbH
Где: Мюнхен, Германия
Испания
Хозяева перестроили дом, и из нового панорамного окна на участок стало неприятно смотреть. В запущенном саду высадили травы и суккуленты. Дорожки заменили деревянным настилом.
Дизайн: Simbiosi
Съемка: Jordi Folch / ©Houzz España 2022
Где: Барселона, Испания
Франция
Кабинка летнего душа из экранов, очень похожих на оконные жалюзи — важно не забыть о пропитке древесины.
Дизайн: SARL AR ARCHITECTURE
Где: Бордо, Франция
Ирландия
Все в этом саду — от плотно подстриженной живой изгороди до равномерно расположенных деревьев — тщательно продумано. Зеленая цветовая палитра сада сочетается с бледно-серым гравием и бордюрными камнями. Чтобы создать подобный эффект в собственном саду, нужно быть готовым к регулярному уходу и поддержанию четкости линий.
Дизайн: mckenna + associates
Где: Ирландия
Италия
Настоящая летняя кухня на террасе городской многоэтажки! Контейнерные посадки создают ощущение пышного сада.
Дизайн: ROBERTA ZANETTI
Где: Рим, Италия
Япония
Задний двор дома в плотном жилом районе Токио; он был лишен уединения и зарос сорняками, так как хозяйка и ее престарелая мать потеряли мотивацию к садоводству. Компания Sanken Planet Co. создала для них террасу из плитки и установила ограждение, напоминающее жалюзи, которое обеспечивает приток воздуха, вид на недавно разбитый каменный сад с растениями и ощущение уединения без закрытости.
Дизайн: 株式会社サンケンプラネッ
Где: Токио
Великобритания
Садовый дизайнер Кейт Эйр применила необычный подход к планировке этого стандартного террасного сада. Игра с диагональными линиями и разбивка пространства на различные зоны делают небольшое пространство визуально богаче.
С карманами для посадки растений, встроенными угловыми сидениями, кострищем и даже местом для сарая, этот компактный городской сад вмещает в себя многое, но при этом остается продуманным и спокойным.
Дизайн: Kate Eyre Garden Design
Где: Лондон, Великобритания
США
Шелест бамбука, текстура стены габионов и блики костра — вот секрет привлекательности этого патио в Сиэтле. Габионы - каменная кладка с металлической сетке - служит одновременно подпорной стенкой для посадок в контейнере и опорой для скамейки.
Дизайн: Board & Vellum
Где: Сиэтл, США