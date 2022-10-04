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Фото: десять лучших садов со всего мира

rus.postimees.ee
Фото: десять лучших садов со всего мира
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Садовый участок. Снимок иллюстративный.
Садовый участок. Снимок иллюстративный. Фото: Scorpp/Shutterstock

Самые популярные ландшафтные проекты лета 2022 года - сады, разбитые в разных странах мира и загруженные на Houzz c марта по начало сентября 2022 года.

Мы выбрали по одной самой популярной фотографии сада из каждой страны. Наслаждайтесь, смотрите, планируйте новый сад будущего года!

Австралия

Планировка участка по-австралийски предполагает группировку смысловых зон вокруг дома и огромную лужайку для созерцания. Кажется, ходить по ней не обязательно, но при желании — можно пригласить соседей на дружескую игру в крикет. Этот дом с открытой кухней и большой террасой для развлечений, а также бассейном - идеальное воплощение стиля жизни на природе.

Дизайн: Refined Edge Homes

Где: Перт, Австралия

Германия

В необходимости балкона в частном доме многие сомневаются. А вот и ответ: балкон нужен для того, что невозможно сделать в квартире. Например, подвесить гамак и любоваться садом через прозрачное ограждение.

Дизайн: Jacob&Spreng Architekten GmbH

Где: Мюнхен, Германия

Испания

Хозяева перестроили дом, и из нового панорамного окна на участок стало неприятно смотреть. В запущенном саду высадили травы и суккуленты. Дорожки заменили деревянным настилом.

Дизайн: Simbiosi

Съемка: Jordi Folch / ©Houzz España 2022

Где: Барселона, Испания

Франция

Кабинка летнего душа из экранов, очень похожих на оконные жалюзи — важно не забыть о пропитке древесины.

Дизайн: SARL AR ARCHITECTURE

Где: Бордо, Франция

Ирландия

Все в этом саду — от плотно подстриженной живой изгороди до равномерно расположенных деревьев — тщательно продумано. Зеленая цветовая палитра сада сочетается с бледно-серым гравием и бордюрными камнями. Чтобы создать подобный эффект в собственном саду, нужно быть готовым к регулярному уходу и поддержанию четкости линий.

Дизайн: mckenna + associates

Где: Ирландия

Италия

Настоящая летняя кухня на террасе городской многоэтажки! Контейнерные посадки создают ощущение пышного сада.

Дизайн: ROBERTA ZANETTI

Где: Рим, Италия

Япония

Задний двор дома в плотном жилом районе Токио; он был лишен уединения и зарос сорняками, так как хозяйка и ее престарелая мать потеряли мотивацию к садоводству. Компания Sanken Planet Co. создала для них террасу из плитки и установила ограждение, напоминающее жалюзи, которое обеспечивает приток воздуха, вид на недавно разбитый каменный сад с растениями и ощущение уединения без закрытости.

Дизайн: 株式会社サンケンプラネッ

Где: Токио

Великобритания

Садовый дизайнер Кейт Эйр применила необычный подход к планировке этого стандартного террасного сада. Игра с диагональными линиями и разбивка пространства на различные зоны делают небольшое пространство визуально богаче.

С карманами для посадки растений, встроенными угловыми сидениями, кострищем и даже местом для сарая, этот компактный городской сад вмещает в себя многое, но при этом остается продуманным и спокойным.

Дизайн: Kate Eyre Garden Design

Где: Лондон, Великобритания

США

Шелест бамбука, текстура стены габионов и блики костра — вот секрет привлекательности этого патио в Сиэтле. Габионы - каменная кладка с металлической сетке - служит одновременно подпорной стенкой для посадок в контейнере и опорой для скамейки. 

Дизайн: Board & Vellum

Где: Сиэтл, США

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