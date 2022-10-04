Фото: десять лучших садов со всего мира

Мы выбрали по одной самой популярной фотографии сада из каждой страны. Наслаждайтесь, смотрите, планируйте новый сад будущего года!

Австралия

Планировка участка по-австралийски предполагает группировку смысловых зон вокруг дома и огромную лужайку для созерцания. Кажется, ходить по ней не обязательно, но при желании — можно пригласить соседей на дружескую игру в крикет. Этот дом с открытой кухней и большой террасой для развлечений, а также бассейном - идеальное воплощение стиля жизни на природе.

Дизайн: Refined Edge Homes

Где: Перт, Австралия

Германия

В необходимости балкона в частном доме многие сомневаются. А вот и ответ: балкон нужен для того, что невозможно сделать в квартире. Например, подвесить гамак и любоваться садом через прозрачное ограждение.

Дизайн: Jacob&Spreng Architekten GmbH

Где: Мюнхен, Германия

Испания

Хозяева перестроили дом, и из нового панорамного окна на участок стало неприятно смотреть. В запущенном саду высадили травы и суккуленты. Дорожки заменили деревянным настилом.

Дизайн: Simbiosi

Съемка: Jordi Folch / ©Houzz España 2022

Где: Барселона, Испания

Франция

Кабинка летнего душа из экранов, очень похожих на оконные жалюзи — важно не забыть о пропитке древесины.

Дизайн: SARL AR ARCHITECTURE

Где: Бордо, Франция

Ирландия