Фото ⟩ На острове Муху продается замечательный хутор

Кроме расположенного на берегу хутора в цену входит и отдельный участок леса, расположенный в этой же деревне. Хутор состоит из главного дома, банного дома, сарая и беседки для гриля с баней-бочкой и террасой.

Фото: KV.EE

Хутор был основан в 1920-х годах, но дом перестроен в конце 1970-х и обновлен в начале 2000-х. Последний раз дом был отремонтирован в 2011-2012 годах.

Фото: KV.EE

Двухэтажный дом общей площадью 139,2 м2 состоит из кухни, спальни, гостиной, туалета, душевой, кладовой, мастерской и сауной с каменкой на электричестве. Есть возможность обустроить и второй этаж, который еще не достроен. На кухне дровяная и электрическая плита, в гостиной - печь. В доме также установлен воздушный тепловой насос Mitsubishi, которым можно управлять через интернет.

Фото: KV.EE