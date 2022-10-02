Более 170 человек погибли на футбольном матче в Индонезии

Трагедия произошла на стадионе в городе Маланг на востоке острова Ява. Игра между местным клубом «Арема» и командой «Персебая» из города Сурабая завершилась со счетом 2:3, что стало первым поражением «Аремы» от заклятого соперника за два десятилетия. После этого болельщики «Аремы» ворвались на поле, а полиция применила слезоточивый газ, вызвав давку. По данным полиции, 34 человека погибли во время давки на стадионе, остальные жертвы скончались в больнице. Среди погибших – двое полицейских, пишет DW.