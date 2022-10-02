«Купила одеяльце, продукты и пошла»: как россиян всем миром спасают от мобилизации

Григорий Свердлин, последние десять лет руководивший организацией «Ночлежка», уехал из России в марте – как и многие из тех, кто помогает бегущим от мобилизации сейчас. Со дня на день он запустит службу «Идите лесом». Волонтеры будут советовать безопасные маршруты для выезда из страны, места, где можно спрятаться от повестки в России, помогать с деньгами на билет, рассказывает представитель проекта. «Команда крохотная, пять человек, но рабочие лошадки – волонтеры, их, к счастью, много. Собирали – и продолжаем собирать – всем миром, через репосты и сарафанное радио».

«Сразу поняла: надо брать "Газель"»

«Вокруг горы мусора и сильный запах мочи - несколько суток жизни в неприспособленных для этого условиях дают знать. И все это на фоне прекрасного Кавказа и долины Терека с серой ледниковой водой». Константину повезло: он говорит с Би-би-си уже с грузинской стороны пункта «Верхний Ларс», который стал символом исхода из России.

По дороге к «Ларсу» из Владикавказа – кордоны ДПС, которым приходится давать мелкие взятки за проезд на машине с номерами »чужого« региона. Дальше – знаменитая многокилометровая пробка. Холодно. Тысячи двигателей жгут бензин для обогрева, люди на пределе.

Многокилометровая пробка на границе с Грузией Фото: BBC