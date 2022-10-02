Живущие в Эстонии граждане Латвии в основном голосовали за «Новое Единство»

Всего на выборах в латвийский Сейм в Эстонии проголосовали 438 граждан Латвии, 436 из розданных бюллетеней были признаны правильно заполненными, сообщили BNS в Центризбиркоме.

Из поданных в Эстонии голосов 116 избирателей, или 26,5 процента, поддержали «Новое Единство», кандидатом на пост премьер-министра в новом правительстве которого является нынешний глава правительства Кришьянис Кариньш.

«Прогрессивные» набрали 21,5 процента голосов в Эстонии, за ними следуют Национальное объединение с 9,4 и «Объединенный список» с 8 процентами. «Для развития/За!», за которую проголосовали 6,6% проголосовавших, превысила необходимый пятипроцентный избирательный барьер.

В Латвии подсчитано 92 процентов голосов

В Латвии на выборах в 14-й Сейм после подсчета 92,4 процента голосов лидируют «Новое Единство» (18,78%), Союз зеленых и крестьян (12,78%) и «Объединенный список» (10,98%).

Далее следуют Национальное объединение – 9,28% голосов, «За стабильность!» – 6,80%, «Латвия на первом месте» – 6,19%, «Прогрессивные» – 6,09%, «Для развития/За!» – 5,00%, «Согласие» – 4,78%.