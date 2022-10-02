Согласно данным Центральной избирательной комиссии, проживающие в Эстонии граждане Латвии в субботу голосовали на выборах в латвийский Сейм. Наибольшую поддержку получила партия премьер-министра «Новое Единство».
Живущие в Эстонии граждане Латвии в основном голосовали за «Новое Единство»
Всего на выборах в латвийский Сейм в Эстонии проголосовали 438 граждан Латвии, 436 из розданных бюллетеней были признаны правильно заполненными, сообщили BNS в Центризбиркоме.
Из поданных в Эстонии голосов 116 избирателей, или 26,5 процента, поддержали «Новое Единство», кандидатом на пост премьер-министра в новом правительстве которого является нынешний глава правительства Кришьянис Кариньш.
«Прогрессивные» набрали 21,5 процента голосов в Эстонии, за ними следуют Национальное объединение с 9,4 и «Объединенный список» с 8 процентами. «Для развития/За!», за которую проголосовали 6,6% проголосовавших, превысила необходимый пятипроцентный избирательный барьер.
В Латвии подсчитано 92 процентов голосов
В Латвии на выборах в 14-й Сейм после подсчета 92,4 процента голосов лидируют «Новое Единство» (18,78%), Союз зеленых и крестьян (12,78%) и «Объединенный список» (10,98%).
Далее следуют Национальное объединение – 9,28% голосов, «За стабильность!» – 6,80%, «Латвия на первом месте» – 6,19%, «Прогрессивные» – 6,09%, «Для развития/За!» – 5,00%, «Согласие» – 4,78%.
Далее идут «Каждому и каждой» с 3,67%, Русский союз Латвии с 3,64%, «Суверенная власть» с 3,20% «Консервативные» с 3,11%, и «Республика» с 1,78% голосов.