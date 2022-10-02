Злоумышленники пытаются украсть банковские данные клиентов Omniva

Департамент полиции и погранохраны призывает не нажимать на ссылку в письме. «Во избежание любопытства сразу скажем, что при переходе по ссылке откроется новое окно, где будут просить ввести данные банковской карты, – уточняют в департаменте. – Если вы получили письмо, подобное приведенному ниже, пожалуйста, удалите его!»

Если вы ждете посылку и сомневаетесь, на самом ли деле письмо прислала компания, полиция рекомендует найти в интернете номер службы поддержки конкретного предприятия и спросить у них напрямую, может ли это быть отправленное ими письмо.