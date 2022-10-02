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Злоумышленники пытаются украсть банковские данные клиентов Omniva

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Злоумышленники пытаются украсть банковские данные клиентов Omniva
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При подозрении на мошенничество следует сначала обратиться в службу поддержки клиентов Omniva. Фото иллюстративное.
При подозрении на мошенничество следует сначала обратиться в службу поддержки клиентов Omniva. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Департамент полиции и погранохраны предупреждает, что в Эстонии стали распространяться мошеннические письма, которые отправляют от имени Omniva и с помощью которых хотят украсть данные банковских карт людей.

С помощью украденных данных мошенники осуществляют различные транзакции.

Департамент полиции и погранохраны призывает не нажимать на ссылку в письме. «Во избежание любопытства сразу скажем, что при переходе по ссылке откроется новое окно, где будут просить ввести данные банковской карты, – уточняют в департаменте. – Если вы получили письмо, подобное приведенному ниже, пожалуйста, удалите его!»

Если вы ждете посылку и сомневаетесь, на самом ли деле письмо прислала компания, полиция рекомендует найти в интернете номер службы поддержки конкретного предприятия и спросить у них напрямую, может ли это быть отправленное ими письмо.

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