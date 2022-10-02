Кадыров встретился с «братом»: я искренне признателен Антону Вайно

«Это человек с большой буквы, обладающий колоссальным опытом и профессионализмом, для которого служение государству является первостепенным долгом», – описал Кадыров Вайно.

«Я с ним давно знаком и сколько его помню, он всегда всесторонне поддерживал нас и участвовал в решении задач социально-экономического развития Чеченской Республики», – отметил глава Чечни.

Исключением не стала и прошедшая встреча. «Мы подробно обсудили актуальные вопросы, имеющие для региона важное значение, и, как всегда, нашли в их решении поддержку», – заявил Кадыров.

По его словам, Вайно высоко оценил работу руководства Чечни и заверил, что будет и дальше оказывать содействие в развитии республики.

«Я искренне признателен Антону Вайно за постоянную помощь и поддержку! Мы ему благодарны за государственный подход к волнующим регионы вопросам и за искренний патриотизм!» – подытожил Кадыров.