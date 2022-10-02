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Кадыров встретился с «братом»: я искренне признателен Антону Вайно

rus.postimees.ee
Кадыров встретился с «братом»: я искренне признателен Антону Вайно
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Рамзан Кадыров и Антон Вайно.
Рамзан Кадыров и Антон Вайно. Фото: Ramzan Kadõrovi sotsiaalmeedia

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в соцсетях, что после поездок в Москву ему всегда с особой теплотой запоминаются встречи с «дорогим братом», руководителем администрации президента России Антоном Вайно.

«Это человек с большой буквы, обладающий колоссальным опытом и профессионализмом, для которого служение государству является первостепенным долгом», – описал Кадыров Вайно.

«Я с ним давно знаком и сколько его помню, он всегда всесторонне поддерживал нас и участвовал в решении задач социально-экономического развития Чеченской Республики», – отметил глава Чечни.

Исключением не стала и прошедшая встреча. «Мы подробно обсудили актуальные вопросы, имеющие для региона важное значение, и, как всегда, нашли в их решении поддержку», – заявил Кадыров.

По его словам, Вайно высоко оценил работу руководства Чечни и заверил, что будет и дальше оказывать содействие в развитии республики.

«Я искренне признателен Антону Вайно за постоянную помощь и поддержку! Мы ему благодарны за государственный подход к волнующим регионы вопросам и за искренний патриотизм!» – подытожил Кадыров.

Шесть лет назад, в августе, большим сюрпризом стало назначение уроженца Таллинна Антона Вайно главой администрации президента России, а на сегодня внук бывшего коммунистического лидера Эстонской ССР Карла Вайно стал рекордсменом по продолжительности работы на этой влиятельной кремлевской должности. Подробнее читайте здесь

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