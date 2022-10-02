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Фото ⟩ Беженцы, пытающиеся попасть из России в Эстонию, вынуждены ночевать в самодельных палатках

Арвед Брейдакс
Беженцы, пытающиеся попасть из России в Эстонию, вынуждены ночевать в самодельных палатках
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В субботу вечером беженцы, чтобы защититься от холода, установили самодельную палатку из полиэтилена.
В субботу вечером беженцы, чтобы защититься от холода, установили самодельную палатку из полиэтилена. Фото: Pskovskaja Gubernia/Telegram

Для украинских военных беженцев, ожидающих въезда в Эстонию в очереди на российской границе, в Пскове начался сбор средств, чтобы доставить необходимую еду и воду беженцам, которые спят под открытым небом.

«Люди вынуждены ждать несколько дней, многие находятся все это время под открытым небом, остро нуждаются в горячей еде, воде, в теплой одежде, – написал в субботу вечером в соцсетях известный в Пскове политик Лев Шлосберг (партия «Яблоко»). – На пограничных переходах работают волонтеры, но их усилий недостаточно, чтобы помочь всем».

Серьезность ситуации иллюстрируют несколько опубликованных в воскресенье утром в телеграм-канале «Псковская губерния» фотографий, на которых видно, как беженцы на погранпереходе «Куничина гора» (находится напротив погранпункта «Койдула») ставят палатки из полиэтилена, чтобы укрыться от холода.

Беженцы у погранпункта «Куничина гора».
Беженцы у погранпункта «Куничина гора». Фото: Pskovskaja Gubernia/Telegram

Партия «Яблоко» в субботу вечером в Пскове начала сбор средств, чтобы на вырученные деньги в воскресенье доставить необходимые вещи людям на погранпереходе.

«В последние недели количество военных беженцев, прибывающих в Эстонию из России, снова значительно увеличилось, – подтвердил в пятницу начальник юго-восточного погранпункта Петер Маран. – С одной стороны, людей одолевает чувство страха перед последствиями российской мобилизации, а с другой стороны, удлинились очереди на пересечение границы в соседних странах, а военные беженцы пытаются найти более быстрые пути для выезда из России».

К сожалению, пограничный контроль в России занимает много времени, из-за чего там большая очередь. «По словам людей, которые пересекли границу, время ожидания на российской стороне иногда доходило до двух дней, и в основном они ждали пересечения границы без еды и питья, они мерзли. С нашей стороны очереди нет», – сказал Маран.

Фото: Sotsiaalmeedia

В то же время официальные российские СМИ обвиняют Эстонию в том, что она стала причиной гуманитарного кризиса, поскольку эстонские власти не пропускают в Эстонию украинских военных беженцев с достаточной скоростью.

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