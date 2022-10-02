ИНТЕРВЬЮ ⟩ Михаил Кылварт: а вы знали, что Россия уже долгое время не позволяет отказаться от российского гражданства?

За последние пару лет Таллиннскую городскую управу покинул целый ряд давних влиятельных чиновников. Что это, большая зачистка или активная смена поколений? И почему некоторые знакомые лица в итоге все равно оседают в принадлежащих Таллинну компаниях? Будет ли лишение неграждан права голоса на местных выборах означать ослабление электоральной базы действующего мэра Таллинна? Мэр столицы Михаил Кылварт готов дать ответы и отчитаться.