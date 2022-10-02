Президенты стран Центральной и Восточной Европы – членов НАТО выступили с совместным заявлением о попытках России незаконно аннексировать украинские территории.
Главы стран-членов НАТО Восточной Европы выступили с заявлением в поддержку Украины
«Мы, главы государств Центральной и Восточной Европы, побывавшие в Киеве во время войны и воочию увидевшие последствия российской агрессии, не можем молчать, когда Российская Федерация грубо нарушает международное право, и обращаемся ко всем со следующим заявлением», – говорится в переданном BNS тексте заявления.
«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаём и никогда не признаем попытки России аннексировать территорию Украины».
Главы государств обещают твердо поддерживать решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины. Президенты также обещают поддержать защиту Украины от российского вторжения.
«Требуем немедленного ухода России со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников значительно увеличить свою военную помощь Украине. Все, кто совершает преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом», – заявили в совместном обращении президенты Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Черногории, Чехии и Эстонии.