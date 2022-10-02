Главы стран-членов НАТО Восточной Европы выступили с заявлением в поддержку Украины

«Мы, главы государств Центральной и Восточной Европы, побывавшие в Киеве во время войны и воочию увидевшие последствия российской агрессии, не можем молчать, когда Российская Федерация грубо нарушает международное право, и обращаемся ко всем со следующим заявлением», – говорится в переданном BNS тексте заявления.

«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаём и никогда не признаем попытки России аннексировать территорию Украины».

Главы государств обещают твердо поддерживать решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины. Президенты также обещают поддержать защиту Украины от российского вторжения.