На выборах в Латвии победило правящее «Новое единство», пророссийское «Согласие» не преодолело пятипроцентный барьер

Представители «Нового единства» так же, как и германского «Христианско-демократического союза» (ХДС), входят во фракцию Европейской народной партии в Европарламенте. Выборы в Латвии были омрачены войной России против Украины и обеспокоенностью латвийцев ростом цен на энергию.

Второе место занял оппозиционный блок «Союз зеленых и крестьян» (12,8 процента голосов), а третье – новый блок «Объединенный список». Из союзников Кариньша в парламент прошло лишь консервативное «Национальное объединение» (9,3 процента). «Консервативные» сильно недобрали до проходного минимума, а либеральная партия «Для развития/За!» едва преодолела пятипроцентный барьер.

Пророссийские силы все еще надеются пройти в парламент

Популярной среди русскоязычных латвийцев партии «Согласие» не хватило до проходного пятипроцентного минимума 0,2 процента голосов. Ее приверженцы по-прежнему надеются на то, что по результатам подсчета оставшихся бюллетеней им все же удастся протий в парламент.