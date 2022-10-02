На парламентских выборах в Латвии победу одержала правящая либерально-консервативная партия премьер-министра Кришьяниса Кариньша «Новое единство». Кандидаты от этой партии получили 18,9 процента голосов, объявила избирательная комиссия в Риге утром в воскресенье, 2 октября, по результатам подсчета бюллетеней почти в 95 процентах избирательных участков, пишет Deutche welle
На выборах в Латвии победило правящее «Новое единство», пророссийское «Согласие» не преодолело пятипроцентный барьер
Представители «Нового единства» так же, как и германского «Христианско-демократического союза» (ХДС), входят во фракцию Европейской народной партии в Европарламенте. Выборы в Латвии были омрачены войной России против Украины и обеспокоенностью латвийцев ростом цен на энергию.
Второе место занял оппозиционный блок «Союз зеленых и крестьян» (12,8 процента голосов), а третье – новый блок «Объединенный список». Из союзников Кариньша в парламент прошло лишь консервативное «Национальное объединение» (9,3 процента). «Консервативные» сильно недобрали до проходного минимума, а либеральная партия «Для развития/За!» едва преодолела пятипроцентный барьер.
Пророссийские силы все еще надеются пройти в парламент
Популярной среди русскоязычных латвийцев партии «Согласие» не хватило до проходного пятипроцентного минимума 0,2 процента голосов. Ее приверженцы по-прежнему надеются на то, что по результатам подсчета оставшихся бюллетеней им все же удастся протий в парламент.
В целом в латвийский сейм проходят восемь партий.