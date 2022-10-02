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Eesti Energia автоматически переводит на универсальную услугу почти 129 000 клиентов

Кому положена компенсация?
Урмас Глазе
Eesti Energia автоматически переводит на универсальную услугу почти 129 000 клиентов
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Электричество.
Электричество. Фото: Tairo Lutter

Те потребители, для которых универсальная услуга электроснабжения является более дешевым решением, с 1 октября будут автоматически переведены на новый пакет, при этом самому клиенту ничего делать не придется. Автоматически получат предложение об универсальной услуге почти 129 000 домашних потребителей Eesti Energia, из которых 90 000 пока пользуются биржевым пакетом и 39 000 – пакетом с фиксированной ценой.

По словам члена правления Eesti Energia Агнес Роос, компания позаботится о том, чтобы переход на универсальную услугу был для клиентов максимально беззаботным.

«В ближайшие дни с помощью письма мы сообщим клиенту об изменениях. Когда клиент получит письмо о переходе на универсальную услугу, у него будет время спокойно подумать, принимать предложение или отказаться от него. Если клиент не хочет автоматического перевода, клиенты Eesti Energia могут отказаться от предложения до 12 октября», – добавила Роос.

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