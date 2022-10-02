Eesti Energia автоматически переводит на универсальную услугу почти 129 000 клиентов

Те потребители, для которых универсальная услуга электроснабжения является более дешевым решением, с 1 октября будут автоматически переведены на новый пакет, при этом самому клиенту ничего делать не придется. Автоматически получат предложение об универсальной услуге почти 129 000 домашних потребителей Eesti Energia, из которых 90 000 пока пользуются биржевым пакетом и 39 000 – пакетом с фиксированной ценой.