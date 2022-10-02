В следующее воскресенье, 9 октября в Пыхья-Таллинне в прибрежном парке на Штромке состоится Большая осенняя ярмарка и концерт.
На Штромке состоятся Большая осенняя ярмарка и концерт
На Штромке состоятся Большая осенняя ярмарка и концерт
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, гостей ярмарки ждет богатый выбор товаров и интересная культурная программа. «9 октября с 10 до 16 часов около семидесяти продавцов предложат хуторские продукты, рыбу, одежду, сладости и игрушки. На ярмарке можно будет закупить на зиму картофель, мед, лук, грибы, клюкву и чеснок – все, что зимой поддерживает здоровье. В 12 начнется концерт, на сцену выйдут Сергей Маасин, Анне Калинен, Йоханна Рандмаа и JJ-Street Tantsukool», – сказала Пихлап.
Большая Осенняя Пыхья-Таллиннская ярмарка состоится 9 октября с 10 до 16 часов в прибрежном парке на Штромке. Концерт пройдет с 12 до 16 часов.
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