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ФАКТЧЕК ⟩ Прав ли Кылварт, что в последнее время невозможно отказаться от гражданства РФ?

Марилийз Колк
Прав ли Кылварт, что в последнее время невозможно отказаться от гражданства РФ?
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Российский паспорт. Иллюстративное фото.
Российский паспорт. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В интервью, опубликованном в Postimees, мэр Таллинна и член Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что в последнее время, и даже до  вторжения РФ в Украину, желающие не могли отказаться от российского гражданства. Postimees проверяет факты относительно правдивости утверждения Кылварта.

В этом интервью обсуждалось право граждан России голосовать на выборах местных самоуправлений Эстонии. Отвечая на вопрос, Кылварт, среди прочего, сказал: «И причины, по которым у кого-то остается гражданство Российской Федерации, очень разные. Кстати, одна из причин, помимо прочего, заключается в том, что в последнее время отказаться от гражданства этой страны никак не получится. Люди, которые на словах и на деле с Эстонией, сдают все необходимые экзамены на требуемом уровне, но, к сожалению, не могут получить от посольства России документ об отказе от российского гражданства. А без него нельзя ходатайствовать о гражданстве Эстонии».

На вопрос журналиста, действительно ли российское посольство не разрешает сменить гражданство, Кылварт ответил: «Сейчас, во время войны, подобные процедуры вообще невозможны. Но и до войны ситуация была такой же».

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