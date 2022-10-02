Эрдоган: более полумиллиона сирийских беженцев вернулись из Турции домой

«С момента наших трансграничных операций в Сирии (в 2016 году) около 526 000 добровольцев вернулись в созданные нами безопасные зоны», – заявил Эрдоган в турецком парламенте.

В последние месяцы глава государства заявлял, что ведется подготовка к добровольному возвращению на родину миллиона сирийских военных беженцев. По словам Эрдогана, цель Анкары – подбодрить их вернуться в так называемые безопасные зоны, расположенные на границе между Турцией и Сирией, где для них будет построено жилье и местная инфраструктура.

В Турции официально живет около 3,7 млн военных беженцев из Сирии.

Менее чем за девять месяцев до президентских выборов их присутствие в Турции стало чувствительным политическим вопросом, особенно с учетом того, насколько сложно Анкаре справиться с экономическим и финансовым кризисом.

Оппозиционные партии постоянно призывают власти к отправлению миллионов сирийцев обратно на родину.