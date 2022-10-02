Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил вчера, что более полумиллиона сирийцев, бежавших от гражданской войны в 2016 году, вернулись на родину.
Эрдоган: более полумиллиона сирийских беженцев вернулись из Турции домой
«С момента наших трансграничных операций в Сирии (в 2016 году) около 526 000 добровольцев вернулись в созданные нами безопасные зоны», – заявил Эрдоган в турецком парламенте.
В последние месяцы глава государства заявлял, что ведется подготовка к добровольному возвращению на родину миллиона сирийских военных беженцев. По словам Эрдогана, цель Анкары – подбодрить их вернуться в так называемые безопасные зоны, расположенные на границе между Турцией и Сирией, где для них будет построено жилье и местная инфраструктура.
В Турции официально живет около 3,7 млн военных беженцев из Сирии.
Менее чем за девять месяцев до президентских выборов их присутствие в Турции стало чувствительным политическим вопросом, особенно с учетом того, насколько сложно Анкаре справиться с экономическим и финансовым кризисом.
Оппозиционные партии постоянно призывают власти к отправлению миллионов сирийцев обратно на родину.
Гражданская война в Сирии, начавшаяся после жестокого подавления антиправительственных протестов в 2011 году, унесла почти полмиллиона жизней и вынудила примерно половину довоенного населения покинуть свои дома.