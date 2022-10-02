Эксперты: пенсионная система Эстонии требует изменений

«Прежде всего, важно иметь более четкую цель первой пенсионной ступени, поскольку нынешняя система пытается решить одновременно две проблемы: обеспечить защиту от бедности пожилых посредством минимальной пенсии и обеспечить людям трудоспособного возраста замещающий доход, – пишут эксперты. – В итоге, однако, ни одна из задач не получает хорошего решения».

По мнению экспертов, пенсионной системе нужна более четкая цель и более честная постановка целей, которые помогли бы людям лучше понять суть системы и четко обозначили, что является обязанностью государства, а что – собственной ответственностью человека. Если бы каждый знал, что государственная пенсионная система может и не может гарантировать ему в пенсионном возрасте, то люди также могли принимать взвешенные решения о том, нужно ли и каким образом им дополнительно обеспечить свою жизнь после выхода на пенсию.

Возникла одна важная проблема – неосведомленность. Большое количество людей не может ориентироваться в тонкостях пенсионной системы. Поэтому важно последовательно информировать о том, много ли человек имеет право на государственную пенсию и много ли человек накопил пенсионных активов к настоящему времени, открыть ему перспективу – в том числе, на эффект от инвестиций – а также дать рекомендации о том, как человек может достичь желаемого коэффициента замещения в пенсионном возрасте.