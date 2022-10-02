Пенсионная система в Эстонии, которая в основном опирается на первую ступень, не обеспечивает достаточного замещающего дохода и поэтому нуждается в пересмотре и более четкой и честной постановке целей, об этом пишут в блоге Центра мониторинга развития профессор Таллиннского университета Лаури Леппик и эксперты центра – Магнус Пийритс и Йоханна Валлисту.
Эксперты: пенсионная система Эстонии требует изменений
«Прежде всего, важно иметь более четкую цель первой пенсионной ступени, поскольку нынешняя система пытается решить одновременно две проблемы: обеспечить защиту от бедности пожилых посредством минимальной пенсии и обеспечить людям трудоспособного возраста замещающий доход, – пишут эксперты. – В итоге, однако, ни одна из задач не получает хорошего решения».
По мнению экспертов, пенсионной системе нужна более четкая цель и более честная постановка целей, которые помогли бы людям лучше понять суть системы и четко обозначили, что является обязанностью государства, а что – собственной ответственностью человека. Если бы каждый знал, что государственная пенсионная система может и не может гарантировать ему в пенсионном возрасте, то люди также могли принимать взвешенные решения о том, нужно ли и каким образом им дополнительно обеспечить свою жизнь после выхода на пенсию.
Возникла одна важная проблема – неосведомленность. Большое количество людей не может ориентироваться в тонкостях пенсионной системы. Поэтому важно последовательно информировать о том, много ли человек имеет право на государственную пенсию и много ли человек накопил пенсионных активов к настоящему времени, открыть ему перспективу – в том числе, на эффект от инвестиций – а также дать рекомендации о том, как человек может достичь желаемого коэффициента замещения в пенсионном возрасте.
В дополнение к информированию об этом необходима индивидуальная консультация по пенсиям. Это помогло бы сориентироваться во все более усложняющейся пенсионной системе и предоставить необходимую информацию, чтобы каждый мог составить подходящий для себя пенсионный план. В Эстонии Департамент социального страхования уже начал развивать такую услугу.
Сильными сторонами эстонской пенсионной системы являются устойчивость и надежность. Компонент надежности характерен для юридической защиты пенсионных активов населения и для механизмов контроля. Слабым местом является адекватность пенсий. Анализ компонентов индекса Мерсера указывает на те элементы эстонской пенсионной системы, которые нуждаются в улучшении. Согласно анализу индекса, пенсионная система Эстонии должна заняться повышением минимальной пенсии, улучшением среднего нетто-коэффициента замещения и установлением возрастного предела для накопленных пенсионных активов.
Во втором квартале этого года средняя пенсия по старости в Эстонии достигла 600 евро, что составляет 35,4% от средней брутто-зарплаты и 41,7% от нетто-зарплаты. Наиболее высоким коэффициент замещения брутто-пенсии была в третьем квартале 2009 года, когда она составляла 40,5 процента. К сожалению, даже в перспективе ближайших 40 лет не представляется возможным, что пенсионная система способна будет предложить более высокие коэффициенты замещения в соответствии с темпами экономического развития.