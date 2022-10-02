В игровой среде Roblox дети участвовали в жестоких кровопролитиях Украины

Би-би-си сообщает, что крупнейшая в мире игровая платформа для детей Roblox удалила две игры, которые позволяли игрокам побыть в роли русских или украинцев, драться и жестоко убивать друг друга.

В одну из них, под названием «Война в Ларькове: Украина», менее чем за две недели сыграли 90 000 раз.

В Roblox удалили игру через 4 часа после того, как Би-би-си связалась с ними и спросила комментарии.

Вымышленный город Ларьков очень напоминает Харьков, а в реальности там после русского вторжения и многочисленных атак погибли сотни и сотни людей.

Еще одна игра под названием «Битва за Украину» месяцами находилась на сайте Roblox.

Игра позволяла игрокам наблюдать за бомбардировками таких городов, как Мариуполь, который были осажден и в значительной степени разрушен российскими войсками в начале этого года.

Пятьдесят миллионов игроков, в основном дети, заходят в Roblox каждый день, чтобы исследовать, играть и приобретать «опыт и навыки».

Популярность «Войны в Ларькове: Украина» росла с момента ее появления, и ее оценка пользователей составила 71%.

Видео этой игры также набрало 4,7 миллиона просмотров на TikTok.

Помимо прочего, игра позволяла игрокам улучшать свое оружие за внутриигровую валюту – Robux.