В среде Roblox дети могли много месяцев поучаствовать в кровопролитиях в Украине. После вмешательства Би-би-си игры были удалены.
В игровой среде Roblox дети участвовали в жестоких кровопролитиях Украины
Би-би-си сообщает, что крупнейшая в мире игровая платформа для детей Roblox удалила две игры, которые позволяли игрокам побыть в роли русских или украинцев, драться и жестоко убивать друг друга.
В одну из них, под названием «Война в Ларькове: Украина», менее чем за две недели сыграли 90 000 раз.
В Roblox удалили игру через 4 часа после того, как Би-би-си связалась с ними и спросила комментарии.
Вымышленный город Ларьков очень напоминает Харьков, а в реальности там после русского вторжения и многочисленных атак погибли сотни и сотни людей.
Еще одна игра под названием «Битва за Украину» месяцами находилась на сайте Roblox.
Игра позволяла игрокам наблюдать за бомбардировками таких городов, как Мариуполь, который были осажден и в значительной степени разрушен российскими войсками в начале этого года.
Пятьдесят миллионов игроков, в основном дети, заходят в Roblox каждый день, чтобы исследовать, играть и приобретать «опыт и навыки».
Популярность «Войны в Ларькове: Украина» росла с момента ее появления, и ее оценка пользователей составила 71%.
Видео этой игры также набрало 4,7 миллиона просмотров на TikTok.
Помимо прочего, игра позволяла игрокам улучшать свое оружие за внутриигровую валюту – Robux.
В описании игры было написано: «Хватай свое оружие и выбирай сторону, чтобы сражаться в Войне за Ларьков! В выдуманном городе Ларьков прямо сейчас идет тяжелый бой, солдаты сражаются надеждой и судьбой».
Игроки могли выбирать, сражаться за Украину или Россию, при этом количество убийств для обеих сторон обновлялось во время игрового процесса в реальном времени.
Би-би-си наблюдала за игрой в течение двух дней и обнаружила, что в ней одновременно участвовало от 10 до 40 игроков, причем многие из них общались в игровом чате на английском, украинском и русском языках.
Представитель Roblox сообщил Би-би-си, что у них есть строгие стандарты сообщества, которые определяют, как изображаются события реального мира. Обе рассматриваемые игры позже были удалены за нарушение стандартов Roblox.
Украинский разработчик игр Гриша Большаков, сбежавший из Харькова и живущий в Великобритании, заявил Би-би-си, что никогда не станет делать развлекательную игру о войне.
Стоимость игровой среды Roblox составляет около 23 миллиардов евро, и есть и другие реалистичные игры-убивалки, отражающие войну на Ближнем Востоке. По данным Bloomberg, в России каждый день в игры Roblox играют два миллиона пользователей.