Вс, 2.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В игровой среде Roblox дети участвовали в жестоких кровопролитиях Украины

rus.postimees.ee
В игровой среде Roblox дети участвовали в жестоких кровопролитиях Украины
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Скриншот из игры.
Скриншот из игры. Фото: ROBLOXi kuvatõmmis / BBC

В среде Roblox дети могли много месяцев поучаствовать в кровопролитиях в Украине. После вмешательства Би-би-си игры были удалены.

Би-би-си сообщает, что крупнейшая в мире игровая платформа для детей Roblox удалила две игры, которые позволяли игрокам побыть в роли русских или украинцев, драться и жестоко убивать друг друга.

В одну из них, под названием «Война в Ларькове: Украина», менее чем за две недели сыграли 90 000 раз.

В Roblox удалили игру через 4 часа после того, как Би-би-си связалась с ними и спросила комментарии.

Вымышленный город Ларьков очень напоминает Харьков, а в реальности там после русского вторжения и многочисленных атак погибли сотни и сотни людей.

Еще одна игра под названием «Битва за Украину» месяцами находилась на сайте Roblox.

Игра позволяла игрокам наблюдать за бомбардировками таких городов, как Мариуполь, который были осажден и в значительной степени разрушен российскими войсками в начале этого года.

Пятьдесят миллионов игроков, в основном дети, заходят в Roblox каждый день, чтобы исследовать, играть и приобретать «опыт и навыки».

Популярность «Войны в Ларькове: Украина» росла с момента ее появления, и ее оценка пользователей составила 71%.

Видео этой игры также набрало 4,7 миллиона просмотров на TikTok.

Помимо прочего, игра позволяла игрокам улучшать свое оружие за внутриигровую валюту – Robux.

В описании игры было написано: «Хватай свое оружие и выбирай сторону, чтобы сражаться в Войне за Ларьков! В выдуманном городе Ларьков прямо сейчас идет тяжелый бой, солдаты сражаются надеждой и судьбой».

Игроки могли выбирать, сражаться за Украину или Россию, при этом количество убийств для обеих сторон обновлялось во время игрового процесса в реальном времени.

Би-би-си наблюдала за игрой в течение двух дней и обнаружила, что в ней одновременно участвовало от 10 до 40 игроков, причем многие из них общались в игровом чате на английском, украинском и русском языках.

Представитель Roblox сообщил Би-би-си, что у них есть строгие стандарты сообщества, которые определяют, как изображаются события реального мира. Обе рассматриваемые игры позже были удалены за нарушение стандартов Roblox.

Украинский разработчик игр Гриша Большаков, сбежавший из Харькова и живущий в Великобритании, заявил Би-би-си, что никогда не станет делать развлекательную игру о войне.

Стоимость игровой среды Roblox составляет около 23 миллиардов евро, и есть и другие реалистичные игры-убивалки, отражающие войну на Ближнем Востоке. По данным Bloomberg, в России каждый день в игры Roblox играют два миллиона пользователей.

Ключевые слова
Наверх