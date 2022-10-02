Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем на своей странице в Facebook подтвердил, что председатель EKRE Мартин Хельме, который 29 сентября комментировал детали национальной обороны в программе Reporteritund. Opositsioonitund, был неправ в нескольких вопросах.
Командующий Силами обороны опроверг заявления Хельме
«Хотя г-н Мартин Хельме и утверждал, что в 2020 году развитие береговой обороны «продавили» они (вероятно, EKRE), это было не совсем так. Противокорабельные ракеты малой и большой дальности были на втором и третьем месте в списке, представленном силами обороны. Именно их порекомендовали силы обороны приобрести за предложенные 300 миллионов до ПВО средней дальности. Мартину Хельме не нужно было ничего «продавливать». Он даже признался в этом на одной из встреч, но, наверное, забыл», – написал Херем.
«У него может возникнуть путаница в этих вопросах, потому что береговой охраны Эстонии в 2023 году тоже фактически не будет. Вместо них придут противокорабельные ракеты с дальностью более 200 километров. Это достаточно большое отличие от береговой охраны. Это ему тоже объяснили. Но если не ходить в военное училище, это может быть трудно понять, – продолжил Херем.
По словам Херема, еще одна неточность, которую Хельме допустил по радио, касалось боеприпасов. "Во-первых, он заявил, что треть дополнительного финансирования, предоставленного Силам обороны в этом году, пойдет на восстановление переданного Украине вооружения и боеприпасов. Клянусь, это не так. 300 миллионов на боеприпасы уже выделились в январе, а мы к тому времени ничего особо уже не предоставляли. Однако назначенные в марте 400 млн во многом пойдут на развитие различных вещей, которые мы не направили в Украину. ЕС решил выделить Эстонии более 100 млн долларов в качестве компенсации за помощь Украине. Но это не решение правительства, и треть дополнительного финансирования оно точно не даст», – пояснил он.
По его словам, очередное заявление Хельме на этом фоне выглядело комичным, будто у Сил обороны Эстонии перед войной в Украине практически не было запасов боеприпасов. «Набирая обороты, может же случиться, что сначала говоришь о том, сколько Эстония отдала, а потом сообщаешь, что ничего не было. Я снова кладу руку на сердце и клянусь: противотанковых боеприпасов в Эстонии было больше в январе-марте и сегодня больше, чем в 20-й армии ЗВО ВС РФ; 6-й армии, 1-й танковой армии, 11-м армейском корпусе и 76-ой воздушно-десантная дивизии. Больше, чем было в январе 2022 года», – написал Херем.
«В последний раз, когда я говорил об этом здесь, в Facebook, Uued Uudised написали, что Херем публикует государственную тайну. Не раскрываю, успокойтесь. И если состояние боеприпасов было таким плохим, то зачем EKRE хотела "пропихнуть" 300 млн куда-то еще в 2020 году? В то время также упоминались боеприпасы, хотя ситуация «практически нулевой» не была», – написал он.