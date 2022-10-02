Командующий Силами обороны опроверг заявления Хельме

«Хотя г-н Мартин Хельме и утверждал, что в 2020 году развитие береговой обороны «продавили» они (вероятно, EKRE), это было не совсем так. Противокорабельные ракеты малой и большой дальности были на втором и третьем месте в списке, представленном силами обороны. Именно их порекомендовали силы обороны приобрести за предложенные 300 миллионов до ПВО средней дальности. Мартину Хельме не нужно было ничего «продавливать». Он даже признался в этом на одной из встреч, но, наверное, забыл», – написал Херем.

«У него может возникнуть путаница в этих вопросах, потому что береговой охраны Эстонии в 2023 году тоже фактически не будет. Вместо них придут противокорабельные ракеты с дальностью более 200 километров. Это достаточно большое отличие от береговой охраны. Это ему тоже объяснили. Но если не ходить в военное училище, это может быть трудно понять, – продолжил Херем.