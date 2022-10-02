Государство отказалось от взятия центра Силламяэ под охрану наследия

«Публикация была сделана, и в ходе ее было довольно много доводов или возражений, что ограничений собственности в таком объеме все-таки быть не должно. Чтобы владельцы могли более свободно жить в своих домах и, при необходимости, утеплить их или сделать что-то подобное», – сказала ERR глава Департамента охраны памятников старины Лийза Пакоста.

«Настало время очень серьезно взглянуть на эти возражения, и на это потребуется время. И, пожалуй, разумнее сделать такое решение, когда местное самоуправление все равно сделает там территорию представляющею культурно-историческую ценность. В этом случае ситуация была бы гораздо более гибкой и в руках местного самоуправления. И образно говоря, правительство республики не должно решать нюансы каждого дома», – добавила она.