Депутат Госдумы от Забайкалья генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил об исчезновении 1,5 млн комплектов формы, пишет Новая газета. Европа.
«Оно куда испарилось-то?»: забайкальский депутат Госдумы заявил об исчезновении 1,5 млн комплектов формы
«Мне до сих пор непонятно, куда делись 1,5 млн комплектов [формы], которые хранились на пунктах приема личного состава. У нас сегодня проблемы то с формой, то ещё с чем-то. Оно всё было, оно куда испарилось-то? Это никто нигде никак ничем не может объяснить!», – сказал он.
По мнению Гурулева, пункты приема личного состава «надо укомплектовать сейчас на будущее», чтобы «спокойно» принимать людей.
«Не надо отправлять генерала Булгакова на другую работу, надо конкретно спрашивать, куда, где и почему так случилось, что у нас мобилизованные не получают форму, так далее. Бог ему судья, сегодня Михаил Евгеньевич Мизинцев пришел на должность замминистра по материально-техническому обеспечению, одновременно изменить ситуацию не получится, но он это может сделать в будущем, я уверен», – заключил генерал-лейтенант.
Генерала армии Дмитрия Булгакова освободили от должности замминистра обороны РФ в конце сентября. На его место назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который раньше занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.
21 сентября Путин подписал указ о «частичной мобилизации» в России. В опубликованном указе президента мобилизация названа частичной, но никакие ее параметры (территориальные, категориальные) не обозначены. Политолог Екатерина Шульман отмечала, что по этому тексту «призвать можно кого угодно, кроме работников оборонно-промышленного комплекса, у которых есть отсрочка на период работы».