Обанкротившийся пивзавод в Хальяла обрел нового владельца и сохранил рабочие места

Новыми владельцами пивоварни стала группа предпринимателей из Тампере, где начинал производство пива и прежний владелец. Однако в новую группу собственников не входят ни учредители, ни акционеры с правом голоса старой компании-банкрота, подчеркивают новые инвесторы.

По словам Аамулехти, в четверг было подписано соглашение, согласно которому новые владельцы приняли на себя имущество пивоварни. Десять сотрудников в Тампере в Финляндии, и более 20 сотрудников, которые работали на пивоварне в Хальяала, могут продолжить свою работу.

«Сделка охватывает все, кроме машин и оборудования старой пивоварни в Тампере, которые останутся в деле о банкротстве, – сказал представитель инвесторов Саму Саарикоски. – Мы начнем пивоварение на новой основе и без долгов».

Согласно документам о банкротстве, у пивоварни были долги около трех миллионов евро. Десятилетняя пивоваренная компания Pyynikin находилась в затруднительном положении, так как несмотря на популярную продукцию и международные контракты на продажу, компания не могла выйти в прибыль.

В начале прошлого года Pyynikin арендовал пивоварню в Хальяла. В январе этого года Pyynikin остановил большую часть производства пива в Тампере и сосредоточил почти все производство в Хальяла. Высокие арендные платежи были названы одной из основных проблем компании, поскольку годовая арендная плата за помещения пивоварни в Эстонии составляла 360 000 евро. При подготовке плана реструктуризации уже предполагалось, что производственные мощности в Эстонии нужно будет каким-то образом выкупить, но этот план не осуществился.