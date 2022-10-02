Ураган Орлин, который сегодня утром усилился до 3-й категории, приближается к тихоокеанскому побережью Мексики и, как ожидается, обрушится на берег в ближайшие несколько дней, сообщила Национальная метеорологическая служба Мексики.
К побережью Мексики движется ураган Орлин
К побережью Мексики движется ураган Орлин
По данным Национального центра США по ураганам, завтра Орлин выйдет на сушу в Мексике.
Мексиканское управление по делам гражданской обороны предупредило сегодня в Twitter, что тихоокеанское побережье страны может пострадать от проливных дождей, штормовых нагонов и приливов, и призвала жителей искать временное убежище.