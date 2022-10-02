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К побережью Мексики движется ураган Орлин

AP-BNS
К побережью Мексики движется ураган Орлин
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Ураган Орлин.
Ураган Орлин. Фото: NOAA via AP / Scanpix

Ураган Орлин, который сегодня утром усилился до 3-й категории, приближается к тихоокеанскому побережью Мексики и, как ожидается, обрушится на берег в ближайшие несколько дней, сообщила Национальная метеорологическая служба Мексики.

По данным Национального центра США по ураганам, завтра Орлин выйдет на сушу в Мексике.

Мексиканское управление по делам гражданской обороны предупредило сегодня в Twitter, что тихоокеанское побережье страны может пострадать от проливных дождей, штормовых нагонов и приливов, и призвала жителей искать временное убежище.

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