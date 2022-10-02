Moller Auto: спрос на автомобили с литровым двигателем в августе удвоился

По данным Moller Auto, интерес к автомобилям с литровым двигателем внутреннего сгорания растет с 2019 года, при этом за последние три года самый высокий спрос был в прошлом году.

«Литровый двигатель удобен для повседневного использования и имеет два очень важных преимущества, а именно – способствует финансовой экономии и имеет более низкие показатели выброса углекислого газа. Я уверен, что выбор в пользу автомобиля с литровым двигателем – это тенденция, которую мы будем наблюдать и впредь», – прокомментировала Геркена.

По мнению экспертов Moller Auto, расход топлива автомобилей с литровым двигателем внутреннего сгорания также ниже – 4,2 литра на 100 километров пути. «Конечно, в свое время все мы наслушались досужих рассуждений и мифов об автомобилях с литровым двигателем внутреннего сгорания, в основном они касались мощности или долговечности этих моторов. Но на сегодня эти мифы ушли в прошлое. Да, эти автомобили предназначены для людей с определенными привычками и навыками вождения, но то же самое можно сказать о любом автомобиле. Следует также добавить, что ни один автомобиль не прослужит долго, если его не обслуживать регулярно», – добавила Изида Геркена.