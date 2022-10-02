Россия надеется когда-нибудь перезапустить «Северный поток»

«Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру», – сказал Новак в телепрограмме.

«Это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», – добавил он.

По словам Новака, первоочередной задачей сейчас является расследование того, кто стал причиной утечки. Он назвал США, Украину и Польшу странами, которые неоднократно заявляли, что сделают все, что в их силах, чтобы инфраструктура не работала.