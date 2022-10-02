В воскресенье вице-премьер России Александр Новак выразил надежду, что газопроводы «Северного потока» когда-нибудь удастся снова ввести в эксплуатацию.
Россия надеется когда-нибудь перезапустить «Северный поток»
Россия надеется когда-нибудь перезапустить «Северный поток»
«Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру», – сказал Новак в телепрограмме.
«Это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», – добавил он.
По словам Новака, первоочередной задачей сейчас является расследование того, кто стал причиной утечки. Он назвал США, Украину и Польшу странами, которые неоднократно заявляли, что сделают все, что в их силах, чтобы инфраструктура не работала.
Падение давления газа в обоих газопроводах «Северного потока-1» и «Северного потока-2» было обнаружено 26 сентября. Выяснилось, что в трубопроводах есть утечки.
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