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Россия надеется когда-нибудь перезапустить «Северный поток»

Interfax/BNS
Россия надеется когда-нибудь перезапустить «Северный поток»
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Вице-премьер России Александр Новак.
Вице-премьер России Александр Новак. Фото: Maksim Konstantinov

В воскресенье вице-премьер России Александр Новак выразил надежду, что газопроводы «Северного потока» когда-нибудь удастся снова ввести в эксплуатацию.

«Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру», – сказал Новак в телепрограмме.

«Это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», – добавил он.

По словам Новака, первоочередной задачей сейчас является расследование того, кто стал причиной утечки. Он назвал США, Украину и Польшу странами, которые неоднократно заявляли, что сделают все, что в их силах, чтобы инфраструктура не работала.

Падение давления газа в обоих газопроводах «Северного потока-1» и «Северного потока-2» было обнаружено 26 сентября. Выяснилось, что в трубопроводах есть утечки.

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