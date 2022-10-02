В конце прошлого года волостная управа установила в городе Валга контейнеры для сбора одежды, о чем на тот момент сообщалось как о долгожданной возможности. К сожалению, случилось так, что в последний день сентября этого года контейнеры забрали с улиц, поскольку вместо чистой одежды люди везли туда и строительные материалы, и преющий мусор.
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Город Валга остался без контейнеров для одежды, потому что люди выбрасывали туда мусор
Город Валга остался без контейнеров для одежды, потому что люди выбрасывали туда мусор
В контейнеры, установленные в городе, должны были привозить чистую одежду, обувь, сумки, аксессуары и игрушки. Однако волостная управа недавно объявила, что контейнеры для одежды будут перемещены, поскольку туда свозили до 90 процентов мусора. По этой причине MTÜ Uuskasutuskeskus решил расторгнуть контракт.