Город Валга остался без контейнеров для одежды, потому что люди выбрасывали туда мусор

В конце прошлого года волостная управа установила в городе Валга контейнеры для сбора одежды, о чем на тот момент сообщалось как о долгожданной возможности. К сожалению, случилось так, что в последний день сентября этого года контейнеры забрали с улиц, поскольку вместо чистой одежды люди везли туда и строительные материалы, и преющий мусор.