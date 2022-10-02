Вс, 2.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Город Валга остался без контейнеров для одежды, потому что люди выбрасывали туда мусор

Tiit Loim
, reporter
Город Валга остался без контейнеров для одежды, потому что люди выбрасывали туда мусор
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Мусор, найденный в контейнерах для одежды.
Мусор, найденный в контейнерах для одежды. Фото: Valga vallavalitsus

В конце прошлого года волостная управа установила в городе Валга контейнеры для сбора одежды, о чем на тот момент сообщалось как о долгожданной возможности. К сожалению, случилось так, что в последний день сентября этого года контейнеры забрали с улиц, поскольку вместо чистой одежды люди везли туда и строительные материалы, и преющий мусор.

В контейнеры, установленные в городе, должны были привозить чистую одежду, обувь, сумки, аксессуары и игрушки. Однако волостная управа недавно объявила, что контейнеры для одежды будут перемещены, поскольку туда свозили до 90 процентов мусора. По этой причине MTÜ Uuskasutuskeskus решил расторгнуть контракт.

Грязные вещи в контейнеры для одежды.
Грязные вещи в контейнеры для одежды. Фото: Valga Vallavalitsus
Ключевые слова
Наверх