Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о задержании и расстреле двух человек в Кабардино-Балкарии, пишет Новая Газета. Европа со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
В России отчитались о расстреле двух человек, которые «пытались установить взрывчатку» на железной дороге
По версии ФСБ, два вооруженных человека пытались установить взрывное устройство под железнодорожным полотном около железнодорожного моста через канал имени В. И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района республики.
«При попытке задержания указанных лиц, они оказали вооруженное сопротивление, в результате чего ответным огнем были нейтрализованы», – заявили в ФСБ.
Также, по информации ведомства, был задержан еще один человек. В сообщении отмечается, что уже возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям приготовление к диверсии, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
«Теракт предотвращен совместными усилиями ФСБ, Следственного комитета, МВД и Росгвардии», – добавили в ЦОС.
1 октября стало известно, что в Кабардино-Балкарии сотрудники МВД и Росгвардии расстреляли в лесу двоих «подозреваемых в особо тяжких преступлениях».
30 сентября сотрудники ФСБ и Главного управления МВД по Свердловской области отчитались о задержании местного жителя по подозрению в диверсии на железной дороге. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о совершении действий, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ (ч.1 ст. 281 УК).