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Попов: больницы возвращаются к масочному режиму

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Попов: больницы возвращаются к масочному режиму
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  • Высокие энергосчета бьют по инвестициям и ремонту больниц
  • Если погаснет свет, стопроцентной защиты не существует
  • Коронавирус наступает, Попов тоже переболел

Готовы ли больницы к экстренным отключениям электричества? Сказывается ли на их работе общее повышение энергоцен? Будет ли новый сезон коронавируса спокойнее предыдущих?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Выдержки из беседы:

– Какова ситуация с коронавирусом? Недавно вы тоже переболели ковидом?

– Наконец-то и я переболел, продержавшись два с половиной года. По состоянию на сегодняшнее утро 201 пациент находится в больницах. Как минимум половина из них были вовлечены во внутрибольничные вспышки коронавирусной инфекции. И это проблема.

Коронавирус стал быстро распространяться. Масочный режим в больницах, отмененный в летний период, придется вводить уже с этой недели. Будет ограничено и посещение пациентов.

Отмечу, что штамм омикрон не настолько опасен в отношении смертности и необходимости проводить интенсивную терапию, как было с предыдущими штаммами, но тоже вызывает заметную нагрузку на систему здравоохранения.

– Насколько осенне-зимняя эпидемиологическая ситуация будет сравнима с предыдущими двумя годами?

– Надеюсь, что ситуация не будет столь же серьезной, как это было минувшей весной, когда мы еще видели частичную циркуляцию вируса дельта, но уже преобладал омикрон. Сегодня по Эстонии циркулирует только омикрон. Пациенты, которые вакцинировались или ранее переболели, обычно возвращаются в строй в течение недели. Надеюсь, что осенняя волна будет менее опасной.

– Что нужно предпринимать?

– В первую очередь нужно подумать о ревакцинации, если минуло больше полугода с момента болезни или последней дозы вакцины. Это касается людей группы риска в возрасте 60+, а также работников по уходу за больными, медиков и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Форсировать массовую вакцинацию нет необходимости.

– Сейчас уже никто не исключает перебоев в электроснабжении. Готова ли ваша больница к экстренным отключениям?

– И готова, и не готова. У нас имеются генераторы, которые будут автоматически включаться в случае перебоев в электроснабжении. Есть в больнице и такие аккумуляторы, которые защищают сервера и томографы от электросбоев. Но даже они не являются стопроцентными средствами защиты.

В частности, генератор может работать, пока в него заливается топливо. Таким образом, двое-трое суток, около 72 часов, мы будем обеспечены электричеством. Однако, если мы будем иметь дело с серьезным кризисом, охватившим всю республику, всегда есть риск, что не хватит топлива.

В любом случае, если будут возникать перебои в электроснабжении, к сожалению, и медики, и пациенты это почувствуют.

С другой стороны, генераторы вообще не покрывают на 100% потребности больницы в электричестве. В частности, это касается наших центров здоровья, которые разбросаны по всему Таллинну, в них оказываются амбулаторные услуги. Мощности генераторов на них не распространяются. 

– Если реализуется наихудший сценарий, как вы будете действовать?

– Наихудший сценарий – это отключение электричества в стационарном блоке в трех наших зданиях: на шоссе Палдиски, в клинике Пельгулинна и в клинике сестринского лечения в Хааберсти.

Хорошо защищены только те структуры, которые отвечают за жизненно важные процедуры: отделения экстренной медицины, операционные, интенсивная терапия, диагностические блоки и лаборатории.

К сожалению, генераторами пока не в полном объеме покрыты общие палаты и обычные компьютеры за столом у медиков.

– Вы сказали, что пока не покрыты в полном объеме. Что-то еще может измениться в ближайшее время?

– Мы уже заключили договор, который позволил бы улучшить ситуацию с автономным энергоснабжением. Установлен генератор при клинике инфекционных болезней. К началу следующего года мы ожидаем прибытия мощного генератора, который покроет все потребности в энергоснабжении в корпусе Меремеэсте на Палдиском шоссе 68.

– Сказывается ли на работе больницы уже сейчас общее повышение энергоцен? На чем приходится экономить?

– Сказывается. Нам приходится усиленно думать, как планировать бюджет следующего года с учетом данного обстоятельства. На сегодня мы не свернули никакие медицинские процедуры: ни диагностические, ни лечебные. Однако, проблема выражается в том, насколько мы будем способны инвестировать в следующем году.

Высокие энергосчета бьют по доходам больницы, которые являются основой для инвестиций.

Замену оборудования, которое должно обновляться каждые семь лет, планировать все сложнее. Ремонтные работы, реконструкция, улучшение лечебной и рабочей среды – тоже под вопросом.

– А зарплаты медиков вырастут при любых обстоятельствах?

– Очевидно, что при инфляции в 24% недостаточно произведенного в мае повышения зарплат медиков примерно на 7%. Что нас ждем в следующем году, мы пока не знаем, поскольку переговоры о повышении зарплат только начинаются. Для руководства больниц повышение тарифов на энергию и тепло, ремонтные и строительные работы, является серьезным сдерживающим фактором.

– Планируете ли вы баллотироваться в парламент? Мартовские выборы не за горами…

– На сегодняшний день я окончательно не решил для себя этот вопрос. Сейчас процесс – на уровне переговоров. На мой взгляд, на примере финансирования Таллиннской больницы мы увидели, что от голоса медика иногда может что-то тоже зависеть. На это надо влиять.

Подробнее в повторе!

Фото: Eero Vabamägi

Студия Postimees: если в больнице погаснет свет...

  • На чем приходится экономить больнице? Сказывается ли давление энергоцен?
  • Проработаны ли экстренные планы на случай перебоев в электроснабжении?
  • Какова ситуация с коронавирусом? Насколько осенне-зимняя эпидемиологическая ситуация будет сравнима с двумя предыдущими годами?
  • Почему задержалась вакцина от новых штаммов вируса?
  • Нужно ли вообще вакцинироваться? Как проходит вакцинация медиков?
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