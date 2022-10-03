Попов: больницы возвращаются к масочному режиму

– Вы сказали, что пока не покрыты в полном объеме. Что-то еще может измениться в ближайшее время?
– Мы уже заключили договор, который позволил бы улучшить ситуацию с автономным энергоснабжением. Установлен генератор при клинике инфекционных болезней. К началу следующего года мы ожидаем прибытия мощного генератора, который покроет все потребности в энергоснабжении в корпусе Меремеэсте на Палдиском шоссе 68.
– Сказывается ли на работе больницы уже сейчас общее повышение энергоцен? На чем приходится экономить?
– Сказывается. Нам приходится усиленно думать, как планировать бюджет следующего года с учетом данного обстоятельства. На сегодня мы не свернули никакие медицинские процедуры: ни диагностические, ни лечебные. Однако, проблема выражается в том, насколько мы будем способны инвестировать в следующем году.
Высокие энергосчета бьют по доходам больницы, которые являются основой для инвестиций.
Замену оборудования, которое должно обновляться каждые семь лет, планировать все сложнее. Ремонтные работы, реконструкция, улучшение лечебной и рабочей среды – тоже под вопросом.
– А зарплаты медиков вырастут при любых обстоятельствах?
– Очевидно, что при инфляции в 24% недостаточно произведенного в мае повышения зарплат медиков примерно на 7%. Что нас ждем в следующем году, мы пока не знаем, поскольку переговоры о повышении зарплат только начинаются. Для руководства больниц повышение тарифов на энергию и тепло, ремонтные и строительные работы, является серьезным сдерживающим фактором.
– Планируете ли вы баллотироваться в парламент? Мартовские выборы не за горами…
– На сегодняшний день я окончательно не решил для себя этот вопрос. Сейчас процесс – на уровне переговоров. На мой взгляд, на примере финансирования Таллиннской больницы мы увидели, что от голоса медика иногда может что-то тоже зависеть. На это надо влиять.
Студия Postimees: если в больнице погаснет свет...
- На чем приходится экономить больнице? Сказывается ли давление энергоцен?
- Проработаны ли экстренные планы на случай перебоев в электроснабжении?
- Какова ситуация с коронавирусом? Насколько осенне-зимняя эпидемиологическая ситуация будет сравнима с двумя предыдущими годами?
- Почему задержалась вакцина от новых штаммов вируса?
- Нужно ли вообще вакцинироваться? Как проходит вакцинация медиков?