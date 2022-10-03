Попов: больницы возвращаются к масочному режиму

– Сейчас уже никто не исключает перебоев в электроснабжении. Готова ли ваша больница к экстренным отключениям?

– И готова, и не готова. У нас имеются генераторы, которые будут автоматически включаться в случае перебоев в электроснабжении. Есть в больнице и такие аккумуляторы, которые защищают сервера и томографы от электросбоев. Но даже они не являются стопроцентными средствами защиты.

В частности, генератор может работать, пока в него заливается топливо. Таким образом, двое-трое суток, около 72 часов, мы будем обеспечены электричеством. Однако, если мы будем иметь дело с серьезным кризисом, охватившим всю республику, всегда есть риск, что не хватит топлива.

В любом случае, если будут возникать перебои в электроснабжении, к сожалению, и медики, и пациенты это почувствуют.

С другой стороны, генераторы вообще не покрывают на 100% потребности больницы в электричестве. В частности, это касается наших центров здоровья, которые разбросаны по всему Таллинну, в них оказываются амбулаторные услуги. Мощности генераторов на них не распространяются.

– Если реализуется наихудший сценарий, как вы будете действовать?

– Наихудший сценарий – это отключение электричества в стационарном блоке в трех наших зданиях: на шоссе Палдиски, в клинике Пельгулинна и в клинике сестринского лечения в Хааберсти.

Хорошо защищены только те структуры, которые отвечают за жизненно важные процедуры: отделения экстренной медицины, операционные, интенсивная терапия, диагностические блоки и лаборатории.